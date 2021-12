Masip, en COPE: "Estamos en un plan de atacar a Laporta. El tema está en criticar por criticar"

AUDIO - ENTREVISTA A ENRIC MASIP, EN EL PARTIDAZO DE COPE

El asesor de Joan Laporta en la presidencia del Barcelona, Enric Masip, habló sobre algunos temas de la actualidad culé y de la gestión de los medios de comunicación en el entorno azulgrana, en El Partidazo de COPE.



Masip no se considera el 'poli malo' de la directiva blaugrana. "Veo al Barça de una forma global y cuando veo una cosa que no me gusta, lo digo. En el caso de periodistas - como pasó con Lluis Canut - él habló de cosas que no son reales. Me educaron de una forma desde el respeto, pero lo que no considero justo son las mentiras. Si alguien me falta el respeto no pongo la otra mejilla. El tema está en criticar por criticar".





???? @EnricMasip5, asesor de @JoanLaportaFCB, en @partidazocope



? "No es un ataque a un periodista que me critica, es un ataque a un periodista que dice mentiras sobre mí"



?? "Si alguien me falta el respeto no pongo la otra mejilla"



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/oCgDJgUJVT — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 2, 2021



En ese sentido, el asesor de Laporta reconoció que "la manera de proceder en los últimos años" se ha acabado. "Había muchas críticas que no eran justas de gente que no tenía intención de cambiar las cosas. Soy muy honesto, pero cómo ha acabado el club. Muchos periodistas sabían esta información y no la publicaron", comentó Masip, en El Partidazo de COPE.





Enric Masip pasó por los micrófonos Cope. Foto: Barcelona.







"Hemos heredado un club donde la crítica ha pasado de puntillas en Cataluña. No es normal. Se heredó un club ejemplar, con gente de la casa... todos nos podemos equivocar, pero cuando lo haces con 50 jugadores, los salarios se disparan y nadie para eso. Me sabe mal que no haya habido una posibilidad de cortar. Estamos en un plan de atacar a Laporta. ¿Y lo qué ha pasado? Lo dejamos atrás y eso no interesa".





???? @EnricMasip5, asesor de @JoanLaportaFCB, en @partidazocope



? "Era un martillo pilón con la gestión de Bartomeu, pero mira cómo ha acabado el club, con una deuda de 400 millones. Al final el martillo pilón tenía razón"



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/oCgDJgUJVT — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 2, 2021



Masip también se refirió a la renovación de Messi. "Nos puede gustar o no, pero cuando LaLiga entra y se coge el club, el presidente dijo que no se quería hipotecar. Nadie puede estar por encima del club. Tiene una lógica, estás arruinado".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El asesor presidencial, finalmente, explicó que el cambio del técnico Xavi Pascual en la sección de balonmano "se hace por un giro". "No se dijo al entrenador que te ibas fuera, él está en su derecho, pero la decisión es que no se ha ganado la Champions y tiene que quitar unas cláusulas. Tiene una explicación deportiva. No hay más. Lo que me molesta es que alguien se meta sin conocer la situación".