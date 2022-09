David Ferrer, en El Partidazo de COPE: "El 'Big Three' ha marcado la historia del tenis"

El tenista suizo Roger Federer anunció su retirada del circuito una vez disputada la Laver Cup, con lo que pondrá fin a su carrera profesional a los 41 años y con 20 'grandes' en su palmarés. El extenista David Ferrer despidió al suizo, en El Partidazo de COPE, como "el pionero" del 'Big Three'.

Roger Federer dice adiós al tenis El tenista suizo dice adiós tras una exitosa carrera con 20 Grand Slam y 310 semanas como el número 1 de la ATP. La Laver Cup será el último torneo de una leyenda del deporte. 15 sep 2022 - 15:26

Ferrer coincidió numerosas veces - 17 - en la pista con Roger Federer. "En Hamburgo y Cincinnati tuve la oportunidad de ganar, pero al final se me escapaba. Nunca llegué a tener un 'Match ball'. Tenía algo diferente que combinaba muy bien los golpes y los ritmos. Elegancia, carisma, talento..."

Para Ferrer la final de Wimbledon de 2008 es el mejor partido de todos los tiempos "emocionalmente si tuviera que elegirlo". El director de la fase final de la Copa Davis aseguró que fuera de las pistas Federer "es bastante bromista". "En el mundo del tenis hay bastante 'perro' por ahí", bromeó.









David Ferrer compartió charlas y anécdotas con el tenista suizo fuera y dentro del circuito profesional. "Recuerdo un año en Wimbledon que estaba en mis últimas. Me dio algunos consejos para cambiar el entrenamiento y que disfrutara. Hemos hablado de tenis, pero no así porque es un deporte individual. No te expresas y por eso me sorprendió".

"En mi despedida vino a hacerse la foto a las nueve de la mañana. Cuando lo vi pensé ¿qué haces en la pista? En ese aspecto me halagó mucho", añadió.









