NuestraMejorVictoria | Casillas: "¿Ser presidente de la RFEF? Primero está el bienestar general"

AUDIO - ENTREVISTA A IKER CASILLAS, EN EL PARTIDAZO DE COPE Y EL TRANSISTOR DE ONDA CERO



Iker Casillas, campeón del mundo y campeón de Europa con la selección española de fútbol, ha pasado este miércoles por el programa histórico de El Partidazo de COPE y el Transistor de Onda Cero en la lucha contra la COVID-19.



"Por suerte estamos bien. Soy paciente de riesgo. Hay que tener mucha paciencia. Tomo las precauciones con calma, tampoco es plan de encerrarte. En un año ves las cosas diferentes. El Iker de ahora no tiene nada que ver con el Iker de antes. Una experiencia como ésta le va a cambiar a mucha gente en la manera de pensar", ha comentado el candidato a las elecciones presidenciales a la Real Federación Española de Fútbol.



En cuanto a la situación en Portugal, ha explicado que "el país ha reaccionado bastante pronto". "Con los casos de China e Italia aprendieron la lección y actuaron de manera rápida para parar el golpe".



�� @IkerCasillas en @partidazocope



���� "Ahora hay temas mucho más importantes sobre la mesa que el ser presidente de la Federación o no"



❤️ "Soy un paciente de riesgo por el problema que tuve hace un año, pero tomo las precauciones necesarias y ya está"



�� #NuestraMejorVictoria pic.twitter.com/xj7EV2ns2k — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 15, 2020



Iker Casillas no ha querido opinar sobre las futuras elecciones a la Real Federación Española de Fútbol porque "hay temas más importantes sobre la mesa". "¿Ser presidente? Ahora no es el momento, te lo digo con el corazón. Es lo que menos me preocupa. Primero está el bienestar general. No es demagogia, es la realidad".



Casillas ha charlado con el jugador del Barcelona, Sergio Busquets. "Si Busquets votase al presidente de la Federación, seguro que el tío no me votaba", ha bromeado Iker Casillas, en programa conjunto entre El Partidazo de COPE y el Transistor de Onda Cero para conseguir #NuestraMejorVictoria.



�� @IkerCasillas en @partidazocope



���� "Ser presidente de la Federación es lo que menos me preocupa, primero está el bienestar general. No es demagogia, es realidad"



�� "Si Busquets votase al presidente de la Federación, seguro que el tío no me votaba"



�� #NuestraMejorVictoria pic.twitter.com/1owpSt2wDI — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 15, 2020



Para poder ayudar de manera voluntaria a hacer frente al coronavirus, puedes donar de forma solidaria en www.cruzroja.es/NuestraMejorVictoria. También puedes colaborar mediante donativos en la siguiente cuenta: ES44 049 0001 5321 1002 2225