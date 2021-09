Carlos Soler, en El Partidazo de COPE: "He tenido interés de algún equipo, pero oferta no"

AUDIO - ENTREVISTA A CARLOS SOLER, EN EL PARTIDAZO DE COPE

El capitán del Valencia, Carlos Soler, es el jugador de moda en el fútbol español. Lanzado en el conjunto che y jugador revelación en la Selección, el valencianista está viviendo el momento más dulce de su carrera.



"Al final estoy en un momento muy bonito, me viene todo de cara. En los Juegos Olímpicos me encontraba bien, terminé bien el año pasado y lo mismo en este inicio de temporada. Ojalá pueda seguir trabajando para que se prolongue en el tiempo", dijo en El Partidazo de COPE.



"El inicio de temporada con el Valencia da para ilusionarse. Son tres partidos y tenemos una confianza extra. Hay aspectos a mejorar, es el principio, pero lo estamos haciendo bien", insistió sobre el comienzo de Liga con el conjunto che.





Carlos Soler, el inicio soñado de curso El centrocampista del Valencia y de la selección española vive un inicio de curso soñado con buen rendimiento en su club y titularidad en el equipo nacional 06 sep 2021 - 13:29



Sobre su irrupción en la Selección - ha marcado dos goles en tres partidos - comentó que "ha sido fácil adaptarme". "Todos nos llevamos muy bien. Hay un ambiente muy bueno. No conocía solo a Robert, a todos los demás los conocía de antes. Al final lo importante es sumar para el equipo, siempre se puede mejorar".

Respecto a la llegada de Bordalás al banquillo del Valencia, aseguró: "Es un entrenador que prepara mucho los partidos. Es muy motivador, pide intensidad a los jugadores; siempre está centrado en el partido. Te dice en todo lo que fallan los rivales. Es exigente con el peso, es lógico que haya un control en la plantilla".





?? @Carlos10Soler en @partidazocope



???? "Hay muy buen ambiente en la @SeFutbol, conocía a la mayoría. No conocía solo a Robert, a todos los demás los conocía de antes"



?? "A parte de los goles me están saliendo las cosas"#PartidazoCOPEhttps://t.co/75QpVoUKDQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 9, 2021



Soler viene de vivir una experiencia única en los Juegos Olímpicos de Tokio. "Fue complicado porque estuvimos 40 días con el grupo y no podíamos salir del hotel. Le doy mucho valor porque solo pasa una vez en la vida. También valoro mucho la medalla de plata que logramos".



Soler recordó que tiene contrato con el Valencia hasta 2023. "En este sentido estoy tranquilo. Me gustaría continuar, pero nunca se sabe lo que puede ocurrir. He tenido interés de algún equipo, pero oferta no".