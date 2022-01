Ángel Haro, en COPE: "El Sevilla simuló que había una lesión inhabilitante para que no se reanudase el derbi"

El Betis ha preparado un informe pericial sobre lo sucedido el pasado sábado 15 de enero en el Benito Villamarín en el partido de octavos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla. El conjunto bético pone el foco de su defensa en Lopetegui y le acusa de pedirle a Joan Jordan que se tirara al suelo.

En este sentido, el presidente del Betis, Ángel Haro, aseguró en El Partidazo de COPE que "la conclusión del informe es muy clara". "No estoy justificando el daño; el conjunto bético condena siempre la violencia. Me da igual que sea un rival, la ley actuará contra la violencia. Es un informe con validez judicial, no un informe del Betis. Y el informe dice que la velocidad del impacto no pudo provocar una lesión inhabilitante a Joan Jordán".





El máximo mandatario bético afirmó categóricamente que "el Sevilla simuló que había una lesión inhabilitante para que no se reanudase el partido". "No vamos contra el Sevilla, pero para defendernos tenemos que comprobar que es una lesión. El informe médico no desmiente nada de lo interior. De hecho, la prescripción médica es que se tome un Enantyum y se vaya a casa".

Ángel Haro, presidente del Betis, recordó que estaba sentado al lado del presidente del Sevilla y del vicepresidente. "Hablamos del tubo. No llegamos a hablar mucho más. Pepe Castro estaba a mi lado y bajó cinco minutos después".

"Tengo claro que la llamada a Martagón no la hacen ni el presidente ni el vicepresidente. A Monchi no le vi hablar por teléfono. El vídeo aporta mucha información", aclaró.





