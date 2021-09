José Manuel Franco, en El Partidazo de COPE: "Ante situaciones similares actuaremos de forma similar"

AUDIO - ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL FRANCO, PRESIDENTE DEL CSD, EN EL PARTIDAZO DE COPE

El Consejo Superior de Deportes ha concedido la medida cautelar solicitada por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y aplaza los partidos Sevilla-Barcelona y Villarreal-Alavés. Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado que recurrirá la resolución del CSD.



El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, ha querido destacar, en El Partidazo de COPE, que "hemos tomado una decisión justa". "No voy a meterme en la guerra Tebas-Rubiales. No voy a juzgar estas descalificaciones. Hemos estudiado todas las posibilidades. Creo que no se está prestando demasiada atención a este tema porque se aprobó el calendario y la FIFA lo modifica de manera imprevista. Se está cambiando la competición", aclaró.

Franco ha apuntado que "tenemos la obligación de intervenir como una medida cautelar. No es una situación similar a las anteriores. Hemos intervenido en justicia. Hay que tener en cuenta la salud de los futbolistas", expuso Franco, en El Partidazo de COPE.





?? @conJoseMFranco, presidente del @deportegob, en @partidazocope



? "No voy a entrar en esta guerra. No voy a juzgar estas descalificaciones. Creo que la decisión es justa"



?? ¡Escúchalo!



?? https://t.co/hTEnyyw98s#PartidazoCOPEpic.twitter.com/I8YxVUmp43 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 7, 2021



En este sentido, el presidente del CSD ha recordado que "la Segunda División sabe a qué atenerse desde el principio". Lo mismo sucede con la próxima edición de la Copa África. "Cuando llegue no se va a modificar porque no crea un precedente. Ya está previsto cuando se aprueba el calendario".

El dirigente ha recalcado que "creemos que somos competentes ante esta situación". "Actuamos ajustándonos a la normativa vigente. No he hablado con Tebas ni con Rubiales. Habrá otras situaciones donde tendremos que dar la razón a la Real Federación Española de Fútbol y no a a LaLiga. Estamos intentando actuar con rigor ante el marco normativo".





?? @conJoseMFranco, presidente del @deportegob, en @partidazocope



2? "Este hecho no tiene precedente. La 2ª División sabe a que atenerse desde el principio"



?? "Ante situaciones similares actuaremos de forma similar"



?? ¡Escúchalo!



??https://t.co/hTEnyyw98s#PartidazoCOPEpic.twitter.com/KPGNnE9ovm — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 7, 2021













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado