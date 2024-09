El enfado de Juanma Castaño por las palabras de Tebas sobre el Barcelona: "No puede"

En 'El Partidazo de COPE' no pasó desapercibida la vista de Javier Tebas, presidente de La Liga, al pódcast de Jordi Wild, 'The Wild Proyect'. En él insistió en que el Barcelona está cerca de recuperar la normalidad económica y afirmó: "Está muy cerca de regularizar su situación, de la norma 1:1. Ha reducido 200 millones de euros su masa salarial y espero que en enero lo logren".

Además, el presidente de La Liga, también se ha pronunciado por el 'caso Negreira' y afirmo que “el Barça pagaba a Negreira porque pensaba que podía influir en los ascensos de los árbitros. Eso es corrupción deportiva, pero la investigación no va por la compra de árbitros. El Barcelona tendrá su sanción penal, porque en el aspecto deportivo el caso ha prescrito". Además, añadió que cuando se enteró primero que pensó, como abogado, es “que a nivel deportivo eso estaba prescrito, esa era la realidad. Eso no quiere decir que luego no trabajemos en temas de investigación. Nosotros pusimos una denuncia en la fiscalía porque consideramos que estos temas se tienen que aclarar lo máximo posible y lo antes posible''.

Tras preguntarle por el tema, el presidente recordó que se enteró del caso en "en Port Aventura en un evento de La Liga". Aunque en un principio parecía que no iba a haber consecuencias deportivas debido a la prescripción de los hechos, Tebas subrayó cuál es el papel de La Liga: "A raíz de la información lo que hicimos fue liderar el tema en la Fiscalía, porque consideramos que las cosas se tienen que aclarar lo máximo posible y en estos temas lo antes posible".

A pesar de que todavía no hay pruebas claras de sobornos a árbitros, Tebas fue tajante al decir que el Barcelona no saldrá indemne de este escándalo porque "evidentemente está mal lo que se hacía y yo creo que el Barcelona tendrá su sanción, pero no del nivel del relato que se está construyendo en Madrid. Todavía dice que lo que queda por aclarar es la magnitud real de los hechos, aunque alegó que "a fecha de hoy no hay nada más y yo no creo que haya nada más".

Por último, en cuanto a los informes que el Barcelona alegó haber recibido a cambio de los pagos a Negreira, Tebas mostró su escepticismo: "Tampoco son los informes que dice el Barcelona, esa es mi opinión, pero bueno".

Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', quiso dejar claro que no discute lo que opine Teba del 'Caso Negreira', pero sí "la conveniencia de que el presidente de la Liga tome partido en un asunto que atañe al FC Barcelona, que está en La Liga".

Además, Isaac Fouto añadía que "el Presidente de La Liga no ha sancionado al Barça, ¿por qué? No nos podemos sorprender". A lo que Juanma Castaño le respondía que "lo hace permanentemente desde los últimos cuatro años. El presidente de la Liga dijo al principio del verano que el Barça podía fichar a Nico Williams. Estás desestabilizando a la Athletic Club de Bilbao, que es un miembro de la Liga".

