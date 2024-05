La emoción de Poli Rincón con la remontada del Real Madrid en la Champions: "No juegan para ganar"

El Real Madrid recurrió a la épica para lograr el pase a la final de la Champions de Wembley del próximo 1 de junio. Los de Carlo Ancelotti dominaron durante la mayor parte del encuentro, pero no lograban materializar las ocasiones. Un gol de Alphonso Davies puso entre la espada y la pared al cuadro blanco, pero Joselu culminó la remontada con un doblete en los últimos minutos.

Vuelven a verse las caras con el Dortmund

El Real Madrid y el Borussia Dortmund se han enfrentado en varias ocasiones en la Liga de Campeones a lo largo del siglo XXI. La eliminatoria más recordada es precisamente en la que cae el conjunto merengue en 2013. El equipo alemán llegó a aquella semifinal, despues de unos polémicos cuartos de final ante el Málaga y pasaron por encima del cuadro blanco, con cuatro goles de Lewandowski en el encuentro de ida.

????? PSG 0 - 1 Borussia Dortmund



???? El Borussia Dortmund, primer finalista de la Champions Leaguehttps://t.co/6S1yrhsgYa — Tiempo de Juego (@tjcope) May 7, 2024

A pesar de este antecedente, las últimas cinco veces que se han visto las caras en Europa, el Borussia Dortmund solo ha sido capaz de ganar una vez. Por el contrario, el Real Madrid ganó dos de esos enfrentamientos y los otros dos terminaron en empate. Una rivalidad muy pareja que se volverá a dar en la final de la Champions League en Wembley el próximo 1 de junio a las 21:00.

Camino del Real Madrid

El trayecto del Real Madrid hacia la final de la Champions League no ha sido un camino de rosas, aunque sí que pasó con un éxito rotundo la fase de grupos, en la que ganó todos los partidos. Ya los octavos de final ante el Leipzig fueron duros para los de Carlo Ancelotti pero la ventaja por la mínima en el encuentro de ida en Alemania sirvió para dar el pase a la siguiente ronda a los merengues.

Celebración de los jugadores del Real Madrid, después de la victoria frente al Bayern de Múnich.CORDON PRESS

La siguiente pidera en el camino fue el Manchester City en los cuartos de final. Un loco primer partido en el Santiago Bernabéu terminó con un empate 3-3, que lo dejaba todo por decidirse en la vuelta en el Etihad. El segundo partido fue dominado en casi todo momento por el equipo inglés, pero el partido llegó hasta la tanda de penaltis, en la que Rudiger hizo el tanto decisivo para el Real Madrid.

Remontada contra el Bayern de Múnich

Las semifinales arrancaron de la misma forma que los cuartos, con un empate en la ida que lo dejaba todo abierto para el encuentro de vuelta. El partido de vuelta comenzó con un guion de partido diferente a los de las eliminatorias anteriores, con un Real Madrid lanzado al ataque desde el primer momento. Vinicius estaba siendo el hombre más destacado del encuentro, pero el cuadro blanco no lograba materializar las ocasiones.

Celebración de la plantilla del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.CORDON PRESS





La segunda parte continuó de la misma manera que la primera, con dominió del Real Madrid, pero sin goles. Sin embargo, el tanto de Alphonso Davies cambió los planes del equipo de Ancelotti. El conjunto merengue se volcó de nuevo al ataque y Joselu, que entró desde el banquillo en el minuto 81 del partido logró la épica, con un doblete en los minutos finales del encuentro para culminar la remontada.

Poli Rincón se emocionó en El Partidazo de COPE con el pase a la final del Real Madrid. "Estoy afónico. Para mí, el Real Madrid se ha merecido ganar, pero se puso el Bayern por delante y hemos sufrido mucho. He acumulado la tensión y ya ha habido un momento que me he roto cuando ha pitado el árbitro. Ves a los jugadores, ves el escudo, la camiseta, lo que significa... El Real Madrid juega para escribir la historia", explicó.

