La dura crítica de David Sánchez a una de las estrellas del Barcelona: "Que se quite el smoking"

El mal momento del Barcelona fue otra vez uno de los principales temas en El Partidazo de COPE. Los azulgranas lograron una importante victoria este miércoles ante Osasuna, al que consiguió ganar pero con muchísimo sufrimiento y pidiendo la hora, pese a que los 'rojillos' acabaron con diez jugadores.

El Barça empezó con muy mal pie ese partido contra los navarros porque a los cinco minutos Ferran Torres tenía que marcharse lesionado del campo y lo hizo llorando. Muy mala suerte para el futbolista, que estaba siendo uno de los más destacados y con más gol del equipo. Según informó Helena Condis en Tiempo de Juego, sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y, según el comunicado, “Es baja y su evolución marcará su disponibilidad”. Parece ser que Ferran podría ser seria duda en el primer partido ante el Nápoles en los octavos de final de la Champions League, que se disputa el martes 21 de febrero.

BARCELONA, 31/01/2024.-El delantero del Barcelona Ferrán Torres, en el suelo lesionado durante del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports contra el Osasuna, este miércoles en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona.- EFE/ Enric Fontcuberta





Esta lesión se suma a la Joao Félix, que también ha caído esta semana. El portugués ha perdido la titularidad por su mal rendimiento, algo que había aprovechado Ferran, y ahora será baja en los próximos partidos por un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. Además, continúan recuperándose Ter Stegen, que volverá dentro de poco, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Raphinha y Sergi Roberto; más las graves lesiones de Gavi y Balde.

El estreno goleador de Vitor Roque

El partido ante Osasuna tuvo dos grandes protagonistas. El principal fue Vitor Roque, autor del gol de la victoria. El delantero brasileño parecía que podía salir cuando Ferran se lesionó en el minuto 5, pero finalmente no lo hizo hasta el minuto 62 y, un minuto después, aprovechó un gran centro con el exterior del pie de Cancelo para cabecear en el primero gol y marcar su primer gol en la Liga para el conjunto azulgrana. El otro protagonista fue Lamine Yamal. El joven jugador de 16 años sigue siendo el mejor del equipo, demostrando su gran personalidad, creando peligro durante todo el encuentro por su banda derecha y ganando protagonismo por encima de jugadores mucho más veteranos, como Gundogan o De Jong.

BARCELONA, 31/01/2024.- El delantero brasileño del Barcelona Vitor Roque celebra su gol durante el partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y CA Osasuna, este miércoles en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta





Pese a la victoria, el Barcelona no hizo ni mucho menos un gran partido y reflejo de eso son los cero tiros a puerta que hizo en la primera parte. A diferencia de otros encuentros, esta vez no recibió ningún gol en contra, después de sufrir varias goleadas las últimas semanas. Esta vez, Osasuna no provocó tanto peligro como otros rivales, pero incluso cuando se quedó con diez jugadores, tuvo un disparo al palo que hizo temblar a los aficionados en Montjuic. La buena noticia para Xavi es que Ter Stegen podría estar recuperado para los próximos partidos, después de su lesión de espalda. El portero alemán fue uno de los grandes protagonistas de la pasada temporada, ganando el trofeo Zamora, aunque en esta no está ni mucho menos al mismo nivel.

Este partido se jugó solo cuatro días después del anuncio de Xavi de marcharse en junio y dejar el banquillo azulgrana, una noticia que sorprendió a todo el mundo pero que, según Helena Condis, tenía tomada desde hacía más de un mes.

La crítica de David Sánchez

David Sánchez, comentarista del Barcelona en El Partidazo de COPE, volvió a criticar duramente el partido de los hombres de Xavi ante Osasuna y señaló a De Jong como unas de las grandes decepciones de la temporada: "Ya se le puede pegar; lleva muchas temporadas mal. Nunca he visto al De Jong del Ajax en el Barcelona, y especialmente esta temporada. Siempre se decía que como estaba Busquets, no destacaba, pero ya no está. Tiene que dar el paso adelante. Que se quite el smoking y se ponga unas katiuskas y el mono de trabajo".