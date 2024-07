La duda de Gonzalo Miró sobre Mbappé tras verle con la camiseta del Real Madrid: "No me lo creo"

Una de las noticias del día, sin duda, fue la presentación de Kylian Mbappé como nuevo futbolista del Real Madrid, acompañado de su familia, con una madre absolutamente emocionada, un Florentino Pérez tremendamente orgulloso de presentar a su recién llegado, un Santiago Bernabéu con el techo cerrado y las gradas a reventar, y un Mbappé muy feliz que ciñó su discurso al 'leit motiv' del sueño cumplido.

Mucho se ha hablado en las sucesivas horas de todos y cada uno de los detalles de una de las presentaciones más mediáticas en la historia del club madridista, y de la que se habló en profundidad en El Partidazo de COPE de este martes, donde Gonzalo Miró fue claro a la hora de exponer su punto de vista, con una gran duda en el aire: "Es que no me lo creo".

Miró calificó la presentación como de un acto "muy profesional, donde todo llevaba un guión bastante esperable. Creo que nadie se puede sorprender por lo que se ha visto". Además, el comentarista divide a los que "harán lo posible por creerse la verdad de lo que hoy ha dicho el jugador" y, por otra parte, "el resto del mundo, que piensa que si Mbappé tenía el sueño de fichar por el Real Madrid, podría haberlo hecho mucho antes".

El argumento de las presiones

Melchor Ruiz recordó que la historia del fichaje por el Real Madrid ha tenido muchas presiones por el camino, sobre todo por parte del PSG.

Mbappé habló liberado: "¡Guau!", exclamaba desde el escenario puesto para la ocasión en el estadio Santiago Bernabéu antes de decirle a toda la afición, en un castellano bastante correcto, que "es increíble estar aquí. He dormido muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid, hoy se realiza mi sueño y soy un chico muy feliz hoy. Muy feliz".

"Gracias al presidente, Florentino Pérez, que ha confiado en mí desde el primer día. Han pasado muchas cosas. Y a todas las personas que han trabajado para llegar aquí. Sé que ha sido difícil, pero estoy aquí, soy un jugador del Real Madrid y toda mi familia está feliz, con mi mamá llorando…", añadió.

Un Mbappé que se ganó el cariño de su nueva afición con sus palabras y con un gesto, besando el que es su nuevo escudo: "Tengo otro sueño. El de estar a la altura de este club, el mejor del mundo. Voy a dar la vida por este club y por este escudo".

Las dudas de Gonzalo Miró con Mbappé

Gonzalo Miró comenzó poniendo en duda el mensaje más básico de Mbappé: "No sabemos si dice la verdad", afirmó. "Que quería jugar en el Real Madrid, sí; pero también podría cumplirlo antes. Ahora, es obvio que diga que quería jugar en el Madrid".

Madridistas,

Hoy fue un día inolvidable para mi y mi familia. Realizo mi sueño de niño.

Muchas emociones !!!!!!

Gracias por el cariño y el amor desde muchos años. Muy feliz y orgulloso de ser parte de la grande familia @realmadrid

Tengo ganas de empezar a jugar por el mejor… pic.twitter.com/fDoZ7WJeeW — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 16, 2024

Otra de las cuestiones que Miró no se creen de la intrahistoria del fichaje es que "Mbappé vaya a perder dinero, como dicen, que puede llegar a perder 200 millones por temporada", y que solo el tiempo nos permitirá conocer la verdad sobre las cifras en torno a la "prima prorrateada. Siempre tendemos a pensar que los jugadores, por fichar por el Madrid, pierden dinero. Lo siento pero no me lo creo".

En ese sentido, Miró incidió en la cifra que se ha dado: "Es que no me creo que la prima de fichaje de Mbappé sea de 40 millones. Si el Real Madrid se lo puede permitir, pues ya está", comentó antes de volver a la puesta de escena que permita "que el madridismo de masas se crea lo de las presiones. Habrá gente madridista que haga por creérselo y gente que no. Al final, lo que importa de todo esto es que llegue agosto, se ponga la camiseta y haga goles", sentenció.