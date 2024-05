El detalle que señala Joseba Larrañaga sobre la despedida de Mbappé: "¿Quién le falta?"

Los rumores de la salida de Mbappé del PSG llevan sonando años y aunque era un secreto a voces que ya se iba a dar este próximo verano cuando terminase contrato, Mbappé lo ha hecho oficial. El delantero publicó un vídeo en el que aseguró que no renovará con el cuadro parisino, después de siete temporadas en el club. Con 25 años, el atacante francés decidirá su futuro a partir del 30 de junio, cuando termine su vinculación con el equipo.

No salió en el vídeo de presentación

10 may 2024

El PSG presentó las equipaciones del equipo para la temporada 2024-25, mediante un vídeo en sus diferentes redes sociales. Unas camisetas que recuerdan a las más tradicionales del cuadro parisino, con el color azul predominante y una gran franja vertical de color rojo en el medio.

Lo más llamativo y por lo que se hizo viral el vídeo en las redes sociales fue porque su gran estrella Kylian Mbappé no apareció en él. De esa manera, el club comenzó a 'borrar' de su institución al delantero, puesto que se daba por hecho que no continuará en el PSG. Ese papel de jugador más importante y principal de la plantilla lo ha ocupado el capitán Marquinhos, junto a Vitinha, Nuno Mendes, Lucas Hernández y Zaire-Emery.

Fracasos en Champions

Proyecto tras proyecto, el PSG ha ido invirtiendo increíbles cantidades de dinero. De la última etapa, con Messi, Neymar y Mbappé, la próxima temporada ya no va a quedar ninguno de los tres. Esta presente campaña ya podría ser considerada de reconstrucción por parte de la directiva del cuadro parisino, en la que con Luis Enrique al frente de la plantilla buscó un conjunto más colectivo que guiado por las individualidades de sus estrellas.

Jugadores del PSG, después de perder ante el Dortmund.CORDON PRESS

El principal objetivo del PSG en la última década ha sido y es ganar su primera Champions League. Sin embargo, no lo han logrado estos años, aunque sí que llegaron a la gran final en 2020, con un gran Neymar y Mbappé liderando al equipo. No obstante, no pudieron pasar por encima del Bayern de Múnich de Hansi Flick, que acabaría ganando el sextete esa temporada.

Mbappé anuncia su salida

El secreto a voces se confirmó este viernes. Kylian Mbappé aseguró que no renovará con el PSG de cara a la próxima temporada y que se desvinculará del cuadro parisino cuando termine su contrato este próximo 30 de junio. El delantero lo reafirmó a través de un vídeo en sus redes sociales que ha dado la vuelta al mundo y ya cuenta con más de 60 millones de reproducciones en Twitter, por ejemplo.

Joseba Larrañaga reaccionó en El Partidazo de COPE al vídeo de despedida de Mbappé y señaló un detalle en el que nadie se fijó. "En el vídeo de casi cuatro minutos ha agradecido a casi todo el mundo, a todos los que le han apoyadodesde que está en el PSG, ha hablado de prácticamente todos los miembros del equipo, a todos menos a Al-Khelaifi, presidente del PSG", afirmó.

Dani Gil añadió un dato a lo que comentó Joseba Larrañaga. "Es un detalle importante porque este dircurso lleva un buen tiempo preparado. Lo que indica que su relación se ha enfriado desde hace meses, cuando Mbappé le dijo personalmente que no iba a continuar", explicó el periodista.

