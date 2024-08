La denuncia de Joseba Larrañaga sobre una tendencia incómoda para el futuro de Rafa Nadal: "La prensa"

El Partidazo de COPE de este miércoles analizó la situación de Rafa Nadal, una vez finalizada su participación en los Juegos Olímpicos de París.

Rafa Nadal recordó en COPE que, con París 2024, finaliza un ciclo en su vida profesional: "Para mí, se acaba una etapa. Me había marcado los JJOO, esto se ha terminado".

Y por eso, lo que tiene por delante, es meditar y pensar qué hacer con su futuro: "A partir de aquí, volveré a casa a pasar tiempo con mi familia, desconectar y veré las fuerzas que tengo y veré cuál es mi siguiente paso. Lo que pase en el futuro no lo sé", sentenció.

Rafa Nadal, con gesto contrariado en el partido de dobles ante la pareja de Estados Unidos. EFE

Nadal pareció despedirse para siempre de una pista tan mítica como la Philippe Chatrier, en la que tantas jornadas de gloria ha vivido: "Lo que significaba esa despedida era agradecerles (al público) lo que me han dado durante todo este tiempo. Cada vez que salto a esta pista es un apoyo incondicional, un cariño que no se puede describir en palabras", comentó un emocionado Nadal.

"Es la realidad, es el sentimiento interno que tengo de agradecimiento infinito en el lugar más importante de mi carrera deportiva. Me hacen sentir muy especial y es algo que me llevo para el resto de mi vida", finalizó para El Partidazo de COPE.

David Ferrer no sabe si Nadal ha jugado su último partido

Tratando de quitarle incertidumbre a la situación futura de Rafa Nadal, Joseba Larrañaga invitó a El Partidazo de COPE al capitán del equipo español de tenis.

David Ferrer fue muy claro al respecto: "No sé si será el último partido de Rafa en la Philippe Chatrier. Ahora no va a tomar una decisión y no es el momento. Creo que ni él mismo lo sabe. Se tomará un pequeño descanso y decidirá después. Yo no puedo decir si ha sido su último partido o no", reflexionó.

PARIS, 26/07/2024.- El tenista Rafa Nadal (i) durante un entrenamiento con su compañero, Carlos Alcaraz (C), y con el otro dueto español, formado por Marcel Granollers y Pablo Carreño, en el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024, este viernes en la pista Phillipe Chatrier de Roland Garros. Nadal, con el muslo derecho vendado por sus molestias en el aductor derecho, saltó a la pista e inició el entrenamiento previsto, en compañía de Alcaraz. A la derecha, el seleccionador, David Ferrer. EFE/ Kiko Huesca

El caso es que el público de la Philippe Chatrier se volcó con la pareja española de dobles que formaron Nadal y Alcaraz, hasta el punto de que Ferrer destacó que "por momentos parecía que estábamos jugando la Copa Davis en España. Pero esto es deporte y éramos conscientes de que no era nada fácil. Teníamos mucha ilusión, pero Rafa y Carlos no habían jugado juntos en dobles", en alusión a la derrota de la jornada vespertina de este miércoles 31 de julio en París 2024.

Lo que dice el entorno de Rafa Nadal

Ángel García aportó en El Partidazo de COPE las sensaciones que se desprenden del entorno de Rafa Nadal tras sus declaraciones con respecto a lo que tiene previsto hacer: "No hay que venirse abajo porque no sabemos si este va a ser el final de su carrera".

Una de las grandes preguntas que cualquier aficionado español al tenis puede hacerse es si Rafa Nadal puede optar por seguir despidiéndose de los grandes torneos o intentar ganar alguno, ser competitivo y terminar su carrera de otra forma diferente a lo vivido en los Juegos Olímpicos.

Ángel García insistió en que Rafa Nadal "sabía que quería retirarse en París con el oro". Pero en el camino hasta ese momento -que no ha llegado como él soñó- se encontró con un cuadro difícil en Roland Garros, donde se vio competitivo; con un torneo en Bastaad donde compite pero no llega del todo bien; y llega a unos Juegos donde sí se ve competitivo pero se lleva la paliza de Djokovic en el cuadro individual y no gana la medalla.

Abrazo entre Rafa Nadal y Novak Djokovic al término del partidoEFE

A partir de ahora, todo parece incertidumbre. El director de Deportes de la Cadena COPE, 'Xuáncar', simplifica el mensaje de Nadal: "No lo sabe Nadal, como no lo sabe nadie. Tiene que decidir su futuro, y no porque lo mantenga en secreto, sino simplemente porque no lo ha decidido. Lo dirá cuando sepa lo que va a hacer".

Por su parte, el presentador de El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, señaló a la propia prensa como 'culpable' de una tendencia que existe al respecto: "Hay una tendencia del periodismo de que Nadal alargue y alargue más su carrera". Larrañaga justifica que los periodistas le pregunten constantemente sobre su retirada "porque es algo que planea sobre su figura desde hace mucho", pero tiene claro que existe un factor que no perdona: "tiene muchos años, y también pasan para Rafa. Va sumando, y habrá un momento en que se tendrá que retirar".