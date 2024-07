David Ferrer, en El Partidazo de COPE: "No puedo decir si ha sido el último partido de Rafa porque no lo sé"

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal han perdido este miércoles en los cuartos de final del cuadro de dobles masculino de los Juegos Olímpicos. La pareja española no pudo superar a la pareja norteamericana formada por Krajicek y Ram en dos sets (6-4 y 6-2). Y para analizar el partido pasó por El Partidazo de COPE David Ferrer, capitán del equipo olímpico español de tenis.

"La derrota es una pena, pero los americanos han sido mejores y tácticamente nos han superado. Ha sido bonito ver a Rafa y Carlos jugar juntos", empezó diciendo a Joseba Larrañaga.

Y agregaba sobre las esperanzas de ganar la medalla: "Por momentos parecía que estábamos jugando la Copa Davis en España. Pero esto es deporte y éramos conscientes de que no era nada fácil. Teníamos mucha ilusión, pero Rafa y Carlos no habían jugado juntos en dobles".

???? @DavidFerrer87, sobre el estado anímico de Alcaraz, en el @partidazocope



???? "A @carlosalcaraz no le va a afectar para sus próximos enfrentamientos, mañana va a estar al 100%"



?? "Se le ve ilusionado y motivado"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/3SGV8r7ru1 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 31, 2024

"Carlos estaba algo más disgustado porque se exigía mucho al ser los últimos Juegos Olímpicos de Nadal, que ha llevado algo mejor perder y está tranquilo", comentaba Ferrer sobre las sensaciones que tenían los dos tenistas tras la derrota.

"No sé si será el último partido de Rafa en la Philippe Chatrier. Ahora no va a tomar una decisión y no es el momento. Creo que ni él mismo lo sabe. Se tomará un pequeño descanso y decidirá después. Yo no puedo decir si ha sido su último partido o no. Ahora no es el momento de decidir", afirmó el capitán español sobre el futuro de Rafa Nadal.

En cuanto al nivel de Carlos Alcaraz dijo: "No creo que la derrota afecta a Carlos para enfrentarse a Tommy Paul. Le duele perder, siente rabia, pero mañana estará bien. Aunque, como es lógico, le ha pasado factura el cansancio".

Ferrer también tuvo la oportunidad de valorar el nivel competitivo de Rafa Nadal para el futuro. "Ha estado entrenando a un grandísimo nivel, pero no ha conseguido mantenerlo jugando y eso es frustrante", señaló el extenista.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y agregó para finalizar: "Siempre va a ser competitivo. Tiene destellos muy buenos, pero también le vimos sufrir como en el segundo set con Fucsovics y son momentos que siembran dudas. Todo dependerá de la ilusión que tenga, porque al final el tenis no solo se trata de jugar torneos, hay muchas cosas fuera de las pistas que también influyen".