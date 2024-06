La defensa de Manolo Lama a Cristiano Ronaldo ante los que dudan de él en la Eurocopa: "Date por muerto"

Portugal, campeona en 2016, cuando Éder ejerció como héroe del triunfo contra pronóstico contra Francia en el estadio Saint Denis de París, por 0-1 en la prórroga, su generación actual lo propone para lo máximo, sin límites, sin excusas, capitaneados por Cristiano Ronaldo. Manolo Lama defendió a la leyenda del fútbol en El Partidazo de COPE.

Cristiano Ronaldo celebra uno de los tres goles marcados ante el Abha en la Liga saudí | FOTO: Al Nassr

39 años… Y 914 goles entre sus clubes, las selecciones inferiores y la absoluta, con la que ha firmado 131 en 207 encuentros como el máximo goleador de todos los tiempos del conjunto luso, con el que asume su último servicio en una gran competición, cuando el Mundial 2022 ya pareció el fin.

Aquella eliminación ante Marruecos, en los cuartos de final, dañó al grupo, que cambió de seleccionador, Roberto Martínez por Fernando Santos, para revitalizar a Cristiano y compañía, con una fase de clasificación impecable, once goles incluidos de CR7, que no será más que una anécdota si no va más allá en la ronda final.

El astro portugués encara su sexta Eurocopa consecutiva, desde su estreno del año 2004 en su país hasta la fase final en Alemania 2024, en un recorrido de récord que agrandará desde este martes, cuando inicie una nueva aventura continental con la ambición de siempre, como aspirante indudable a todo.

Cristiano Ronaldo

2.033 minutos ha disputado en sus cinco Eurocopas hasta ahora, desde debut en el torneo del 12 de junio de 2004, hace 20 años, con derrota ante Grecia (1-2), cuando entró al campo para la segunda parte. Pepe, su compañero de selección, lo sigue con 1.710 minutos. Gianluigi Buffon, el imponente portero italiano, es el tercero, con 1.530 minutos.

Cristiano firmó después del Mundial 2022 por el Al-Nassr y abrió el desembarco a las grandes estrellas en Arabia Saudí. Cordon Press.

25 partidos ha jugado Cristiano Ronaldo, a sus 39 años, en las fases finales de la Eurocopa; más que ningún otro a lo largo de la historia, seguido por dos compatriotas suyos: Pepe, también presente en Alemania 2024, y Joao Moutinho, con 19 duelos cada uno. El cuarto es el alemán Bastian Schweinsteiger, con 18, los mismos que el italiano Leonardo Bonucci.

23 titularidades ha registrado el atacante luso en la Eurocopa, aunque su primer encuentro, con 19 años, fue como suplente en el esquema dirigido por Luiz Felipe Scolari, que recurrió a él para levantar el 0-1 en contra frente a Grecia. No bastó su presencia, aunque marcó el único gol luso, a pase de Luis Figo. Hay 13 años de diferencia entre ambos.

10 partidos diferentes han asistido a sus 14 goles en el torneo continental, divididos en cinco ediciones: dos tantos en 2004 (a Grecia y Países Bajos); uno en 2008 (a la República Checa); tres en 2012 (dos a Países Bajos y uno a la República Checa); tres en 2016, cuando se proclamó campeón (dos a Hungría y uno a Gales); y cinco en 2021, con otros dos a Hungría, uno a Alemania y dos a Francia.

"Date por muerto"

"En el tema de Cristiano, es una locura decir, no, es que mete goles en Arabia", reflexiona Manolo Lama, "es verdad, lo metió en Arabia, pero en Arabia hay otros muchos futbolistas que no metieron los goles que él metió": "Por ejemplo, está Benzema, que era el nueve del Real Madrid, que se fue el año pasado".

"Y luego, en la fase de clasificación de Portugal, Cristiano fue el máximo goleador y ahí sí que juega contra todos los demás", sentencia el narrador, "o sea que yo creo que Cristiano no es Cristiano el de 30 años, pero es un tío que teniendo por detrás a Vitinha, a Bernardo, a Bruno Fernandes... Como se la pongas bien, date por muerto".