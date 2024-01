La defensa de David Sánchez a Xavi por su enganchón en Barbastro: "¿Pero con quién han empatado?"

Una de las imágenes más comentadas de la jornada de 1/16 de final de la Copa del Rey fue el enganchón que Xavi Hernández tuvo con dos futbolistas del Barbastro al término del partido en el que el Barça se impuso por 2-3.

En la retirada de los jugadores a los vestuarios, las cámaras captaron perfectamente los encontronazos de Xavi con los jugadores, que le recriminaron su actitud durante el partido, con un feo cruce de palabras y gestos, fruto de la tensión vivida durante la eliminatoria.

Xavi Hernández, advertido por el cuarto árbitro en la banda del estadio de Mestalla. CORDONPRESS





Mucho se habló en El Tertulión de los Domingos de Tiempo de Juego de cómo la presión que se vive en el vestuario del equipo azulgrana está salpicando desde hace varias semanas a su entrenador, y las consecuencias de una tensión mal gestionada.

Sin embargo, este lunes, en El Partidazo de COPE, David Sánchez salió en clara defensa del técnico del Barça por la intención de los jugadores del equipo barbastrense de quedar por encima de Xavi.

La férrea defensa de David Sánchez: "Macarras"

"Me parece lamentable el comportamiento de los dos jugadores del Barbastro con Xavi, me parece de auténticos macarras", arrancó David Sánchez. "Es que como me parece que Xavi es un meme para todo el mundo, para la afición, para la prensa y los jugadores rivales, y que con Xavi se puede hacer de todo", criticó.

David Sánchez defiende que existe cierta condescendencia con cualquier cosa que se haga con Xavi: "Es como si Xavi se mereciese de todo por ser un tío pesado en la banda".

Ante quienes entienden que la reacción de los jugadores del Barbastro se debe a que Xavi Hernández ha terminado por desesperarles, David cree que "no es que Xavi les haya hartado; es que estos dos jugadores del Barbastro se comportaron como auténticos macarras".

Su crítica fue más allá, asegurando que "esos dos jugadores no se atreverían con Ancelotti o con Diego Simeone".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

ESCUCHA LA DEFENSA DE DAVID SÁNCHEZ A XAVI HERNÁNDEZ TRAS SU ENCONTRONAZO CON FUTBOLISTAS DEL BARBASTRO AL TÉRMINO DEL PARTIDO

Audio

La crítica de Fouto a Xavi: "El otro día insultó él"

Isaac Fouto chocó con la opinión de David Sánchez en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE porque cree que "quien se comporta como un macarra" es el propio Xavi Hernández "que el otro día llamó hijo de p... a un árbitro". Y defendió que Xavi "pueda ponerse nervioso en un momento determinado pero es un 'tostón' en la banda".

Precisamente, hace una semana, Fouto criticó en El Partidazo de COPE que ese insulto que Xavi dirigía al árbitro del partido ante Las Palmas quedase sin sanción. "Debería haber entrado el VAR porque el árbitro no lo ve, se da la vuelta, pero hemos visto perfectamente en televisión que se lleva la mano a la cara y se le ve claramente decir 'me cago en tu p... madre'. El VAR lo ha visto como todos y no ha intervenido, no tengo ni idea de por qué; era una intervención clarísima de tarjeta roja", criticó con dureza entonces Fouto.

Queda por ver cómo será la próxima rueda de prensa de Xavi Hernández, prevista para el próximo miércoles en la previa de la semifinal de la Supercopa de España frente a Osasuna, en Riad, y si "alguien pregunta si Xavi cree que su comportamiento está propiciando precisamente todo esto, una falta de respeto hacia él", sugirió el director de El Partidazo, Juanma Castaño.

Tal está el 'patio' que David Sánchez, en tono irónico, firmaría que ese partido frente a Osasuna termine sin empujones de los jugadores del equipo rojillo al entrenador del equipo azulgrana.