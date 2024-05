David Sánchez tilda de "mala persona" a Laporta por su trato a Xavi: "Messi salió mal, pero esto es más cruel"

Nada ha cambiado con respecto a la decisión que quiere tomar Joan Laporta con Xavi Hernández. Como explicó en exclusiva Miguel Rico en El Partidazo de COPE, está más fuera que dentro. Pero no afrontan esa conversación. Por eso, David Sánchez reivindicó esta situación en el programa a Juanma Castaño.

Tres semanas después de que el club anunciara su continuidad y ser ratificado por la junta directiva hasta junio de 2025, Xavi Hernández vuelve a estar en el disparadero. La victoria ante el Rayo Vallecano no ha cambiado nada. Tuvieron un encuentro breve y, aunque aseguró el segundo puesto de la clasificación, ambas partes quedaron para hablar más adelante.

Todo arranca de las declaraciones realizadas por Xavi Hernández en la víspera del encuentro ante el Almería, en las que el entrenador azulgrana se sinceró sobre la situación de la entidad, un análisis que no habría gustado a la directiva azulgrana, en especial al presidente Joan Laporta. Esa decepción le puede costar el puesto.

El discurso se contradice con lo que, al parecer, pactaron ambas partes cuando cerraron la continuidad de Xavi hasta junio de 2025 en una reunión celebrada el pasado 24 de abril en el domicilio particular del presidente. En la misma, Xavi se habría comprometido a modular sus mensajes en la sala de prensa, sobre todo respecto a la situación económica de la entidad.

Joan Laporta y Xavi Hernández no se reunirán hasta después del encuentro del próximo domingo en el campo del Sevilla, en la última jornada, para discutir la continuidad del entrenador, al que resta un año de contrato. Tuvieron un encuentro breve este domingo en el Estadio Olímpico Lluís Companys, minutos después de la victoria contra el Rayo Vallecano.

Laporta y Xavi Hernández, en las instalaciones deportivas del Barcelona | EFE

Desde la sala de prensa, el técnico egarense adoptó un discurso prudente al afirmar que el presidente "siempre ha ido de cara" y que confía que en esta ocasión actúe el mismo modo: "Tenemos que hablar de alguna manera, pero estoy tranquilo. Estuve el otro día con Deco y Rafa Yuste y me transmiten calma".

"Mala persona"

"Yo es que estoy mutando de que Laporta me parezca mal presidente a mala persona", comienza su reflexión David Sánchez, "porque a mí hacerle lo que le están haciendo a Xavi, que es dejarle que salga a dar la cara ante los periodistas en dos ruedas de prensa sin que Xavi sea capaz de hablar con Laporta para saber si va a seguir o no, me parece muy cruel".

Para David Sánchez esto no tiene nada que ver con "lo mal que lo haya hecho o no Xavi Hernández en estas dos temporadas": "Es decir, si tú no cuentas con él, lo mínimo es, en privado, decirle o dejarle entrever que no va a seguir". "Pero, repito, ni Xavi ni su entorno han sido capaces de hablar con Laporta desde que estalló ese rumor", recalca.

Una vez que ya se ha confirmado que Laporta "se lo que quiere fumar", a David Sánchez le "parece que eso es de mala persona hacerle eso a una leyenda del club": "Porque ya vimos que Messi salió mal, porque ya vimos que Koeman, otra leyenda del club, salió mal, pero pensamos que con Laporta lo mejor había el factor correccional".

Joan Laporta, en el palco del Estadio de Montilivi durante el partido entre el Girona y el Barcelona. EFE.

David Sánchez consideraba que sería suficiente "para impedir que eso le vuelva a pasar a Xavi", pero lo que está viendo el tertuliano de El Partidazo de COPE en los últimos días es que "lo de Xavi está siendo más cruel de lo que se fue con Koeman o con Messi". Tras el último partido de la temporada parece que habrá una solución.