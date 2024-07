David Sánchez reacciona a la polémica de Djokovic con el público de Wimbledon: "Puro Luisenriquismo"

El tenista serbio, Novak Djokovic, ha protagonizado uno de los momentos más virales de Wimbledon tras ganar en tres sets al tenista danés Holger Rune (6-3, 6-4 y 6-2) y 'desear' buenas noches a todos los aficionados que han silbado al serbio durante el partido.

El tenista 'más odiado' por sus detractores y 'más amado' por sus seguidores

La situación que se ha vivido esta tarde-noche en las pistas de Wimbledon es ya habitual para un Djokovic que llegó a asegurar en una entrevista, que el 90% de los partidos que juega son "contra su rival y contra la grada". Y la verdad que razón no le falta. A pesar de ser el tenista con más Grand Slams de la historia, es un profesional que no cae bien a la afición y al que no le importa enfrentarse directamente con los aficionados que le silban y critican.

Novak Djokovic se encara con la afición de Wimbledon | EFE

"Para todos los que me habéis respetado, buenas noches. Para los que no, buuuuuenas noches. Sé que apoyabais a Rune, pero sé también que solo era una excusa para abuchearme", aseguró el tenista serbio. En este momento, el 'speaker' intentó suavizar la situación e intentó convencer al tenista que la afición quería apoyar a Rune y no criticar a Djokovic, pero el tenista sonrió y sentenció que "no va a aceptar" que la gente le falte al respeto.

"Llevo en el circuito durante más de veinte años y me sé todos los trucos. No pasa nada, me concentro en la gente que me respeta y que ha pagado la entrada para verme. He jugado en ambientes muchos más hostiles. No podéis hacer nada", recriminó el serbio.

Con esta victoria, Djokovic se cuela en unos nuevos cuartos de final de Grand Slam y su rival será el tenista Álex de Miñaur. El australiano ha derrotado al español Jaume Munar y lo ha hecho sufriendo algunos problemas físicos, aunque De Miñaur ha asegurado que estará bien para el partido de cuartos de final contra Djokovic: "Me encuentro bastante decente. Creo que el cuerpo hizo un gran esfuerzo hoy y me noto un poco dolorido, no os voy a mentir, pero he hecho mi recuperación y estoy seguro de que mañana estaré bien".

El serbio, muy preocupado por la situación y la afición al tenis

Durante una entrevista realizada en Wimbledon, Djokovic fue consultado por su preferencia a la hora de jugar partidos de cinco sets y el serbio intentó ir un poco más allá con su respuesta y reflexionó sobre la mala situación del deporte que practica profesionalmente a nivel de afición. Djokovic ha afirmado que si el tenis continúa con su dinámica actual, las canchas terminarán convirtiéndose en pista de pádel o pickleball.

Álex Galán y Zinedine Zidane | Padel Magazine

"Los Grand Slams lo están haciendo bien, pero creo que los circuitos lo tienen que hacer mejor. Tenemos mucha suerte de que este es un deporte histórico y global, pero en uno de los estudios que hicimos en la PTPA (el sindicato que Djokovic creó) mostró que el tenis es el tercer o cuarto deporte más popular y uno de los más vistos, junto al cricket y solo por detrás del fútbol y el baloncesto. Sin embargo, el tenis es el noveno o el décimo en la lista de todos los deportes en cuanto a cómo usa y comercializa su popularidad", aseguró el serbio.

Audio

Para comparar la situación del tenis con un deporte similar, el serbio ha utilizado el pádel, un deporte emergente y que mucha gente ha empezado a practicar diariamente en su vida: "Ahora está el pádel que está creciendo y emergiendo. La gente se divierte y tal, pero el tenis es el tenis. Es el rey o la reina de los deportes de raqueta, y a nivel de clubes está en peligro. Si no hacemos algo, global o colectivamente, el pádel o el pickleball van a conseguir que se conviertan los clubes de tenis en clubes de pádel o pickleball, porque es más económico. Si tienes una pista de tenis, en ese espacio puedes tener tres pistas de pádel. Son matemáticas simples, es más viable para el dueño de un club".

Canales de Whatsapp

