David Sánchez deja claro lo qué haría tras las quejas de Jon Uriarte por Nico Williams: "A muerte"

Este domingo, España se enfrentará a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024, y lo hará siendo la gran favorita al título final después de seis victorias en seis partidos disputados. La selección comenzó haciendo una fase de grupos perfecta, ganando a Croacia 3-0 en una primera parte casi perfecta en la que dejó sentenciado el partido; después, derrotando 0-1 a Italia, actual campeona de la Eurocopa y a la que ganó gracias a un gol en propia puerta de Calafioir pero con un gran partido de los hombres de Luis de la Fuente; y una tercera victoria, ante Albania, con los suplentes del equipo después de que se aseguraran el primer puesto de grupo y con un gol de Ferran Torres.

En los octavos de final, España se enfrentó a Georgia, que se convirtió en una de las grandes sorpresas de esta Eurocopa y a la que acabó goleando 4-1. En este partido, los hombres de Luis de la Fuente tuvieron que remontar el tanto inicial de Kvaratskhelia y lo hicieron gracias a los goles de Rodri, Fabián, NicoWilliams y Dani Olmo.

Los jugadores de España celebran uno de los tres goles ante Croacia.





Cruces contra las grandes selecciones

En cuartos de final llegaba una de las grandes favoritas: Alemania. La selección anfitriona había dejado muchas dudas, pero era una gran prueba de fuego para España. Y los nuestros volvieron a demostrar que iban a pelear hasta el final por el título y ganaron a los alemanes gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 119. Dani Olmo adelantó a la selección y Wirtz empató en el minuto 89, en un partido en el que Pedri tuvo que marcharse al comienzo tras una fuerte entrada de Toni Kroos.

La selección llegaba a las semifinales con unas grandes sensaciones y ahí se tenía que enfrentar con Francia. La selección francesa, favorita en todos los grandes torneos que disputa, contaba con un Kylian Mbappé que llevaba un mal torneo después de romperse la nariz en la primera jornada. Y el partido comenzó perfecto para ellos, con un gol de Kolo Muani que obligaba a España a remontar para poder jugar la final. Y en ese momento apareció Lamine Yamal, que con 16 años, empató con un gol espectacular a 25 metros y que culminaba, pocos minutos después, Dani Olmo. El jugador del Leipzig aprovechó un rechace dentro del área para despistar a Tchouameni y marcar el 2-1 definitivo que metía a España en la gran final.

Mikel Merino anota un gol ante Alemania en el 119'





En el último partido se enfrentará a Inglaterra, que derrotó a los Países Bajos 1-2 con un gol de Watkins en el minuto 89. La selección de Southgate, que al igual que Francia ha realizado un mal juego, volvía a clasificarse para la final de la Eurocopa, como hizo en 2021 en la que se disputó en Wembley ante Italia y que acabó perdiendo.

Y en estos seis partidos ha habido dos futbolistas que han destacado en ataque por encima de todos: Lamine Yamal y Nico Williams. El jugador del Athletic ha destacado en todos los partidos, dominando su banda izquierda e incluso marcando, como hizo ante Georgia. Nico tiene 21 años y ya ha demostrado que puede ser uno de los grandes jugadores del futuro, y con la cláusula que tiene de 59 millones de euros, ya es pretendido por grandes clubes europeos.

David Sánchez y el futuro de Nico Williams

En El Partidazo de COPE hablamos de las polémicas palabras del presidente del Athletic de Bilbao, Jon Uriarte, sobre el futuro de Nico Williams. Uriarte se quejó este jueves porque afirma que "Nico ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control, cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que no ha sabido protegerle". David Sánchez, tertuliano del programa, dejó muy claro que es lo que debería hacer el Barcelona después de esto: "Yo soy el Barça y voy a muerte. Entiendo el cabreo de la gente del Athletic porque me sentiría igual si estoy escuchando todo el rato el 'run run' de que me lo quiero llevar y es mi jugador estrella; pero soy el Barça y miro por lo mío. Como está el Barça, no hay nada en el mercado mundial del fútbol calidad - precio como Nico Williams. Soy Laporta, y si entro en la regla 1:1 y tengo 60 kilos, me planto en la Federación una vez que he hablado con Nico, y pago la cláusula y me lo llevo".





