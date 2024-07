David Sánchez, crítico con el gesto y las palabras de Cristiano Ronaldo: "No me parece medio normal"

Una de las imágenes de la Eurocopa se produjo en el partido de fútbol que enfrentó a Portugal y Eslovenia en los octavos de final de la Eurocopa 2024, cuando Cristiano Ronaldo rompió a llorar al errar un penalti ante Jan Oblak justo antes de llegar al descanso de la prórroga.

Justo prácticamente después de fallar el penalti, Cristiano comenzó a llorar a lágrima viva, prácticamente sin consuelo, pese al intento de sus compañeros de animarle.

Gesto de Cristiano Ronaldo tras fallar el penalti ante Eslovenia en la prórroga en los cuartos de final de la Eurocopa. EFE

Tanto para Paco González, en Tiempo de Juego, como para Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE, la imagen del delantero portugués llorando es una de las imágenes de la competición.

Sin embargo, a no todo el mundo le conmovió la escena del futbolista, como quedó claro en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE.

Cristiano Ronaldo sintió "tristeza y alegría"

Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal, repasó este lunes su "tristeza inicial" después de fallar frente a Eslovenia un penalti en la prórroga que provocó sus lágrimas, transformadas en risas después y "en alegría al final" cuando alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024 gracias a tres paradas de su portero Diogo Costa en la tanda definitiva



"Tristeza inicial y alegría al final, eso es lo que te da el fútbol, es inexplicable", expresó.



"Podía haber dado la victoria a Portugal, pero no pude. Oblak me lo paró. Durante un año no he fallado ningún penalti y cuando más lo necesitaba Oblak apareció", valoró en declaraciones a 'Sport TV'.

Frankfurt Am Main (Germany), 01/07/2024.- Cristiano Ronaldo of Portugal gestures after failing to convert a penalty during the UEFA EURO 2024 Round of 16 soccer match between Portugal and Slovenia, in Frankfurt Main, Germany, 01 July 2024. (Alemania, Eslovenia) EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

"Es un sentimiento de alegría y tristeza al mismo tiempo, pero lo más importante es la clasificación, el equipo lo merecía. Eslovenia se pasó casi todo el tiempo defendiendo. Felicidades a mis compañeros, especialmente a nuestro portero, que hizo tres buenas paradas", añadió.



"Así es el fútbol, es todo o nada. Durante el partido lo intentamos, yo lo intenté", dijo el exjugador del Real Madrid también a la segunda cadena de la Televisión Alemana (ZDF).

David Sánchez, indignado con Cristiano Ronaldo

Para el comentarista de El Partidazo de COPE, David Sánchez, tanto las lágrimas de Ronaldo como sus declaraciones post partido le produjeron cierta indignación que no ocultó con Juanma Castaño: "Protagonista, como siempre".

Cristiano Ronaldo, abrazado por sus compañeros tras errar el penalti en la prórroga. EFE

David quiso entender a los defensores de Cristiano Ronaldo, que puedan alegar que "digan que tiene un gen competitivo, que no tolera la derrota. A lo mejor eso le hace super campeón", ironizaba para después criticarle por su particular análisis de la clasificación para los cuartos de final.

"Pero a mí no me parece medianamente normal que acabes un partido en el que tu equipo ha pasado y digas que tienes una sensación entre triste y alegre porque has fallado el penalti", explicó.

"Tiene que poner siempre la persona por delante al equipo y yo creo que el protagonista hoy ha sido el portero, y Portugal me parece una banda, es aburridísimo", sentenció.

Diogo Costa se convirtió en el héroe del pase de Portugal a los cuartos de final, tras detener todos los penaltis que lanzó Eslovenia en la tanda clasificatoria.

Diogo Costa, también se emocionó

El portero portugués también se emocionó al término del encuentro, al valorar que "este es probablemente el mejor partido de mi vida, quizá el partido en el que fui más útil".

???? UEFA Player of the Match for Portugal vs Slovenia: Diogo Costa.



First goalkeeper ever to save three penalties at the Euros.



Insane save on Benjamin Šeško in extra time.



Portugal’s hero tonight. ???? pic.twitter.com/OFSUnw5JhQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024

Sobre su actuación en las penas máximas, Costa aseguró que siguió su instinto, lo que sentía y que por lo que estaba más feliz es por poder haber ayudado a su equipo.

Además, Costa afirmó que durante el partido había sentido que necesitaban seguir creyendo: "Cristiano, yo, todo el mundo comete errores, pero lo más importante es lo que haces después de esos errores. Creímos hasta el final y estamos todos muy contentos".