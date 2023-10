David Sánchez baja el soufflé con Bryan Zaragoza en la Selección: "Ha estado bien, pero..."

Hay que tener personalidad para debutar con el número 10. Es verdad que no ha sido por elección, ya que es Marco Asensio, ausente en esta convocatoria por lesión, el que habitualmente lleva este número. Este dorsal tiene una historia detrás en todas la selecciones y en la España va ligada al nombre de Cesc, que fue quien lo lució en la época dorada en la que se ganó todo entre 2008 y 2012. En la última etapa también lo ha usado Pedri. La joven perla del Granada tuvo un gran impacto en la victoria del equipo nacional sobre Escociay en 'El Partidazo de COPE' analizaron su rendimiento.

No pintaba nada bien el partido ante Escocia. España no encontraba la manera de romper el muro del líder del grupo. Tanto que el seleccionador tuvo que tirar de Bryan Zaragoza. El del Granada demostró nada más pisar el césped que lo suyo es el regate, el desborde, tal y como está demostrando desde que se iniciara LaLiga. Cierto es que el primer gol llegó tras una jugada de Navas y Morata, pero la salida del andaluz movió el árbol e hizo temblar la resistencia de la defensa escocesa con esa capacidad tan de la calle de esconder la pelota y romper a los rivales.

El debut de Bryan Zaragoza

Bryan debutó como internacional ante Escocia e hizo realidad "un sueño", en un día para el que aseguró haber llegado "preparado para el momento" que disfrutó "al máximo". "He trabajado toda mi vida para esto, he llegado preparado para el momento. Es un sueño hecho realidad por el que trabajé. No me lo esperaba tan rápido, pero lo he disfrutado al máximo", aseguró tras el encuentro. El extremo encendió la chispa que despertó a España y demostró que los 22 años no le pesaron, como tampoco no haber disputado ni un minuto como internacional en toda su vida.

Luego, en zona mixta, reconoció que había sido una locura debutar con España y quiso agradecer a Álvaro Morata, el capitán de España, el apoyo mostrado durante la concentración: "Es una locura, me he pegado dos días sin dormir. Llegué y tuve que pedir algo para dormir porque no es normal lo que estoy viviendo. Me llevo a una persona como Morata que desde el primer día parece que es mi padre. Es increíble lo jugador que es, pero hay gente que no lo conoce como persona", sentenció. A España le costó armar la revolución y lo hizo con la energía de Bryan Zaragoza, aunque a David Sánchez no le pareció suficiente.

David Sánchez baja el soufflé

Ante una oportunidad de oro, el hombre de moda no defraudó. Bryan Zaragoza, el nuevo 10 de España pese a no estar ni en la prelista, aportó frescura y brilló con su descaro y capacidad para el regate. Tanto, que tardó escasos minutos en demostrar que Luis de la Fuente no se equivocó con su llamada tras la lesión de Yéremy Pino. Se atrevió con un tiro lejano que se marchó desviado, y en los minutos siguientes se mostró dinámico y eléctrico en el juego de la selección. Un soplo de aire fresco que dio mucha vida al partido sobre el que se habló en 'El Partidazo de COPE'.

David Sánchez fue el único que no acabó del todo contento con su actuación, menos aún con los que decían que había hecho "un partidazo". Hace apenas un año y medio militaba en la cuarta categoría del fútbol español. El Granada apostó por este futbolista al que, en su día, rechazaron el Málaga o el Betis. Sus cinco goles y una asistencia en nueve partidos en Primera División le convierten en la sensación del fútbol español y le han abierto las puertas de la selección. Ayer, culminó su meteórico ascenso.

