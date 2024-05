David Ferrer pide "darse más tiempo" a Rafa Nadal antes de decidir, y confía en los JJOO de París: "Opciones"

David Ferrer, en su condición de capitán del equipo español de tenis, conoce de sobra a Rafa Nadal. Y ha sido uno de los protagonistas del partido del mallorquín en su derrota de este lunes frente a Zverev, que tantas sensaciones contradictorias ha dejado entre los aficionados al tenis español.

En El Partidazo de COPE, Ferrer supo poner en valor la actuación de Rafa Nadal pese a la dureza de la derrota en primera ronda: "Nadal ha tenido la mala suerte de competir contra el jugador que más en forma está. Y aún así, Rafa ha competido, ha hecho su mejor partido del año".

Rafa Nadal, durante el partido ante ZverevEFE





A ello, ha habido que añadir "algunas circunstancias en el partido que no han sido las más adecuadas, y no busco excusas. La pista estaba lenta, y hoy Rafa no hacía daño con la derecha".

También cree que el segundo set fue clave, donde Nadal perdió puntos cruciales debido a la falta de competición regular. Esto, sumado a la fortaleza física y mental de Zverev, la balanza se inclinó del lado del alemán.

Sobre el futuro de Nadal: "Que se dé tiempo"

La derrota en sí, al ser en primera ronda, puede provocar sensaciones contradictorias. Por ese motivo, Ferrer es de los que les pide al mallorquín "darse algo más de tiempo" para "decidir si quiere seguir jugando o no". Ferrer también mencionó que, aunque Nadal estará un tiempo fuera de las competiciones, es esencial que evalúe su calendario y considere jugar algún torneo en tierra antes de tomar decisiones definitivas.

Que en las gradas hubiera figuras como las de Djokovic y Alcaraz, para Ferrer es, más que una señal de despedida, una señal de respeto: "No quiero tener la sensación de que es la última vez. Es una señal de respeto hacia alguien histórico, leyenda".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El momento en que Nadal cogió el micrófono a pie de pista al final del partido, con varios espectadores con los ojos en lágrimas, y las caras de tristeza en el palco de la Philipe Chatrier, volvió a ser algo místico, y tremendamente emocionante para Ferrer: "Ha sido duro. Quiero creer que Rafa se va a dar otra oportunidad, pero yo que lo he vivido con la familia en el palco, es emotivo, te da pena y mucha tristeza que pierda y que no puedes hacer nada desde fuera".

Los Juegos Olímpicos de París, en el horizonte

Uno de los grandes objetivos de Nadal está en los próximos Juegos Olímpicos de París, con la posibilidad más que clara de que Nadal y Alcaraz colaboren en dobles, algo que al propio Ferrer le ilusiona: "Una pareja como Nadal y Alcaraz son de una categoría diferente. El dobles lo juegan muy bien, lo sé. Opciones de medalla las hay", dijo para ilusión de quienes todavía sueñan con ver a Rafa Nadal sumar un gran triunfo antes de su carrera.

Además, teniendo en cuenta que la temporada de tierra está cerca de su fin, Ferrer cree que lo ideal sería que Nadal no probase en otro tipo de superficie.

?? @DavidFerrer87, en @partidazocope sobre el futuro próximo de Rafael Nadal



???? "Va a jugar con Carlos Alcaraz en los Juegos Olímpicos"



??? "La idea de Rafa es no cambiar de superficie"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/EQMCidUhWa — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 27, 2024









El primer optimista es el propio Rafa Nadal, que cuando terminó el partido, confesó verse "listo para más. No he tenido malas sensaciones. Me he demostrado que estoy listo para más de lo que he hecho, que ha sido caer en primera ronda".

"He podido jugar sin limitaciones, he jugado el partido, he luchado, he tenido opciones reales de poner el partido en la situación completamente diferente contra 1 de los mejores jugadores del mundo. Me voy satisfecho", valoró.