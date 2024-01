Dani Senabre señala el complicado futuro de Xavi Hernández en el Barcelona: "Son imposibles"

El Barcelona ha perdido contra el Athletic Club de Bilbao este miércoles en los cuartos de final de la Copa del Rey (4-2). La eliminación supone para el conjunto azulgrana un nuevo varapalo que sumado a la goleada encajada en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid deja muy señalados tanto a Xavi Hernández como a los futbolistas del Barça.

El equipo vasco ha sido muy superior al Barcelona tanto en lo futbolístico como en lo físico. Y ahí, cuando esa segunda faceta tenía que relucir, es cuando el Athletic ha dado el golpe definitivo a la eliminatoria con dos goles en la prórroga. Los hermanos Williams, Iñaki y Nico, pusieron un clavo más en el ataúd azulgrana en la presente temporada.

Audio

Los hermanos Williams arrasan al Barcelona

Nico Williams brilló en San Mamés este miércoles. Apareció desde segunda línea creando mucho peligro cuando más lo necesitaba el Athletic. Los de Valverde, tras el empate de Sancet, no estaban dispuestos a levantar el pie del acelerador y arrasaron al Barcelona. Al Barça le tocaba sufrir y resistir, pero no lo consiguió.

Unai Gómez y Gurutzeta tuvieron en sus botas el tercer gol del partido antes del pitido final del colegiado, pero ese momento estaba reservado para el hombre del día. Iñaki Williams. El delantero, casi recién aterrizado de la Copa África, fue un quebradero de cabeza para la defensa del Barcelona y en la prórroga apareció.

Los hermanos Williams celebran el triunfo contra el Barcelona.@OptaJose

El equipo dirigido por Xavi Hernández optó por bajar pulsaciones al partido con la posesión en el tiempo extra. Pero el mayor de los Williams culminó un contragolpe con un doble disparo que supuso el 3-2. La Catedral era una fiesta, pero el broche de oro lo iba a poner Nico con un golazo. El hermano menor recibía el balón en el área azulgrana y con el exterior del pie derecho clavaba la pelota en la escuadra de la portería de Iñaki Peña para cerrar la goleada y la clasifiación para las semifinales de la Copa del Rey para el Athletic.

Xavi Hernández se sinceró hace una semana con su futuro

Xavi Hernández dejó claro su futuro en el banquillo azulgrana en la previa al partido de octavos de final contra Unionistas de Salamanca. El entrenador azulgrana fue muy tajante: "Ganar Copa, Liga o Champions era el objetivo este año. Si no se ganan, pues seré el primero que diga 'hasta aquí hemos llegado'".

Y agregaba demostrando su carácter combativo: "Pero estamos a mitad de temporada".

"Pese a perder la Supercopa creo que estamos mucho más cerca del éxito que de la derrota. Esta es mi realidad y mi mensaje de tranquilidad. Estoy aquí poruqe se han cubierto los objetivos", afirmó Xavi sobre las críticas externas.

Xavi Hernández, en rueda de prensa@FCBarcelona_es

El entrenador del Barcelona, además, recordó en que condiciones llegó al banquillo del equipo de la Ciudad Condal: "Me fichan, vienen a Catar y me dicen que el club está muy mal y que el objetivo de la primera temporada es quedar cuartos, y quedamos segundos. Por eso sigo aquí. El año pasado superamos las expectivas ganana Liga y Supercopa. Y esta temporada el objetivo es similar".

Aunque Xavi quiso dejar muy claro que se apartará antes de ser un problema para el Barça. "En el momento en que me vayan a decir que soy un problema, ya me habré marchado. Nunca seré un problema para el club. Soy 'culer' estoy aquí para sumar y ayudar. El día que me digan que sienten que no sumo, me iré sin problemas a casa", aseguró en la rueda de prensa previa a los octavos de final de la Copa del Rey.

