Dani Olmo, en El Partidazo de COPE: "Podemos eliminar al Real Madrid"

Juanma Castaño entrevistó este lunes en El Partidazo de COPE a Dani Olmo, delantero del Leipzig que se enfrentará al Real Madrid en dos días en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El delantero español, autor de un gol en la victoria de su equipo el fin de semana, reconoció que está recuperado de su lesión: “Ahora bien, al 100%, teniendo más minutos”.

Sobre el partido ante el Real Madrid, Dani Olmo se deshizo en elogios hacia el equipo blancos: “Me veo todos los partidos del Madrid. Es complicado, en el Bernabéu y en unos octavos de Champions... las noches de Champions de ahí son muy grandes, no hay mayor motivación que salir ganando. Me gusta cómo juega, cómo combina... a parte de las individualidades. Es un equipo que te puede matar con todo”. Además, reconoció qué jugador del equipo blanco le gusta más: “Siempre he sido muy fan de Luka Modric, pero este año, Vinicius, Bellingham, .. es difícil destacar solo a un jugador. Ya me he enfrentado a Bellingham un par de veces y es muy bueno. Juega más adelantando y ha demostrado que es uno de los mejores”.





El delantero afirmó que confían en poder remontar el 0-1 del partido de ida: “Vamos a ir con la mentalidad de que podemos eliminar al Real Madrid de Champions. Es un gran partido, un gran escenario, y es una oportunidad para nosotros”.

Sobre el gol anulado en la ida al Leipzig dijo que “Cada uno tiene su opinión, vivir del pasado no nos va a ayudar. El resultado no es tan malo, se puede remontar. Tuvimos ocasiones para marcar y ese gol fue dudoso pero no nos podemos escudar en eso”.

Captura de la jugada del gol anulado al Leipzig





Por último, habló de la gran temporada de Xabi Alonso con el Bayer Leverkusen, líder de la Bundesliga: “No sorprende tanto porque desde que lo cogió, el equipo cambió radicalmente. Pero tan arriba y a diez puntos del Bayern, tiene mucho mérito. Ha demostrado ser un gran entrenador, le deseo lo mejor”.