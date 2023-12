Se cumplen diez años del trágico accidente de esquí de Schumacher: "¡Sigue luchando Michael!"

Este viernes se cumple el décimo aniversario del trágico accidente de Michael Schumacher. El piloto, siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, sufrió un incidente esquiando que le apartó para siempre de la vida pública. Y desde aquel 29 de diciembre de 2013 se desconoce el verdadero estado del alemán.

Las palabras del abogado de Schumacher

"Los medios han entendido que incluso un deportista excepcional tiene derecho a la protección de su propia intimidad y que una cobertura sobre su estado de salud es inadmisible", afirmaba Felix Damm, abogado de la familia de Schumacher en una entrevista.

Y agregó: "Los medios también entienden que esta situación es igual de inadmisible que aquellos reportajes que hablan de tratamientos médicos o especula con medidas terapéticas. Los tribunales lo consideran así en ambos casos, incluido el Supremo".

"Y el hecho de que en este caso se trate de Michael no cambia nada a este respecto", remarcó. Además el abogado de la familia quiso subraya que "siempre se trató de proteger lo privado en lo relativo a Michael". Y añadió: "Hablamos y discutimos mucho sobre si publicar un comunicado sobre el estado salud, pero si lo hubiéramos hecho la historia no habría acabado ahí".

Ralf Schumacher, agradecido con la medicina

Solo el círculo más cercano a Michael Schumacher conoce el verdadero estado de salud del expiloto. Y tanto su familia como sus amigos se comprometieron a guardar silencio al respecto. Acuerdo que todos mantienen a rajatabla, aunque esta semana su hermano, Ralf Schumacher habló en una entrevista en el diraro 'Bild'.

El también expiloto de Fórmula 1 sigue lamentando el accidente de esquí que sufrió su hermano y confiesa que fue "una mala y severa experiencia" a nivel personal.

Los hermanos Schumacher durante un Gran Premio de Fórmula 1 en el año 1997. Cordon Press.

Y afirmaba: "Echo de menos al Michael de entonces. La vida a veces es injusto. Michael tuvo suerte a menudo en su vida, pero etonces llegó el trágico accidentes. Gracias a las posibilidades que ofrece la medicina moderna hemos podido hacer algo, pero aún así nada es como antes".

Y añadió para explicar cómo vivió aquel triste 29 de diciembre de 2013: "Puedo decir que su accidente fue una experiencia dolosora también para mí".

Entrevista falsa de una revista alemana

Pese a este respeto generalizado a la intimidad del expolito y el silencio de su familia, siempre puede aparecer algún medio que intente realizar alguna cobertura informativa. Como ocurrió con una presunta entrevista este año de la revista alemana 'Die Aktuelle', que publicó un texto generado por una inteligencia artificial.

Polémica entrevista a Michael Schumacher que ha desatado una ola de críticas e indignación.

El tema se saldó con un querella y la destitución inmediata de Anne Hoffman, directora de la publicación.

"Ese artículo de mal gusto y que inducía a la confusión no debía haberse publicado nunca. No responde a los estándares del periodismo que nostros y nuestro lectores esperan de una editorial como esta", dijo la gerente del grupo Funke, Bianca Pohlmann, en un comunicado de disculpas.

El homenaje de El Partidazo de COPE

Y para ello hemos querido recordar en El Partidazo de COPE la figura del alemán con Carlos Miquel y José María Rubio. "Nadie preguntaba a Mick por su padre y ha vivido una normalidad absoluta en sus primeros años en la Fórmula Uno. Eso demuestra el respeto de la gente", comentaba el periodista espacializado en la categoría reina del motor.

Y añadió: "Me apena mucho la situación que vivimos desde aquel 2013, porque era una gran persona dentro y fuera de los circuitos". Por otra parte, Carlos Miquel comentó: "Me siento culpalbe porque ningún periodista, me incluyo, le haya preguntado a Mick por su padre. Deberíamos tratarlo con más normalidad".

En cuanto a lo deportivo nuestro compañero de COPE GP, comparó a Michael con Hamilton: "Creo que Schumacher se preparaba más y hay otros pilotos que tiene ese talento innato". Y agregó José María: "Michael era un depredador de los circuitos. El alemán era uno de los pilotos que más sanciones recibía y hoy en día Verstappen y Hamilton también tienen esa dureza. Todo los campeones son muy competitivos".

