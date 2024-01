"Cuando lo hacen los de blanco...": La comparación de Zidane y Xavi, por David Sánchez

El pasado sábado 27 de enero, el todavía entrenador del Barcelona Xavi Hernández, anunciaba tras la derrota ante el Villarreal en Montjuic por 3-5que dejará el club el próximo 30 de junio.

Mucho se habla de la decisión de Xavi de esperar hasta final de temporada para abandonar el banquillo blaugrana, y una de esos debates se produjo anoche en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

Durante el tiempo de opinión, el comentarista David Sánchez hizo una comparación de Xavi con el exentrenador del Real Madrid Zinedine Zidane, que puedes escuchar en el audio que aparece a continuación.

Primera rueda de prensa de Xavi

Mañana miércoles, el Fútbol Club Barcelona recibe a Osasuna a partir de las 19h en el encuentro aplazado por la Supercopa de España que ambos equipos disputaron en Arabia Saudí.

Los dos equipos se vieron las caras en el torneo supercopero y la victoria cayó de lado blaugrana por 2-0 gracias a los goles de Robert Lewandowski y de Lamine Yamal, este último en el minuto 93.

RIAD (ARABIA SAUDÍ), 11/01/2024.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal (i) celebra tras marcar el segundo gol ante Osasuna, durante la segunda semifinal de la Supercopa de España que FC Barcelona y CA Osasuna disputan este jueves en el estadio Al-Awwal Park de Riad, en Arabia Saudí. EFE/Juan Carlos Cárdenas

En la mañana de este martes, Xavi Hernández atendió a los medios en la rueda de prensa previa al citado encuentro, en lo que ha sido la primera rueda de prensa tras el anuncio de su marcha.

Xavi agradeció todo el apoyo recibido tras el anuncio y pide unión "para acabar la temporada lo más arriba posible". Ahora mismo el Barcelona se encuentra en octavos de final de la Champions League, donde se verá las caras con el Nápoles, y en LaLiga es cuarto, a diez puntos del Real Madrid y a once del Girona, aunque lo de Míchel con un encuentro más.

Un Xavi que también mostró un lado resignado al señalar que "haga lo que haga no me van a comprar nada. Ni ganando LaLiga a 14 puntos del Madrid, ni la camada de jóvenes, ni siendo hombre de club. Por eso me marcho".

"La decisión la tenía tomada desde hace mucho tiempo. No se valora nuestro trabajo, hemos venido aquí en uno de los momentos más difíciles de la historia del club y la decisión pasa por aquí", repitió el técnico blaugrana. En este sentido, insistió en que "no se ha valorado lo suficiente" el esfuerzo de su staff. También reiteró que es "cruel y desagradable" entrenar al Barça. "Así lo siento", añadió el de Terrasa en la misma línea argumental.

Anuncio sorpresa

Llamó la atención que Xavi decidiera continuar hasta final de temporada, pero anoche, David Sánchez, se mostró de acuerdo con esa decisión: "Aplaudo lo que ha hecho Xavi, yo haría lo mismo. Cuando sé que están rajando de mí a mis espaldas. ¿Por qué me tengo que ir? Que me echen".

Otro de los nombres que salió durante el tiempo de opinión fue el de Zinedine Zidane y que dejó la siguiente frase: "Seguís aplaudiendo lo que hizo Zidane, que también dijo me voy y seguís aplaudiendo que perdonó dinero. Cuando lo hacen los de blanco son Rigoberta Menchú y cuando lo hacen los del Barça es lo normal y lo lógico".

