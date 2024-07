La crítica de Rubén Martín a los jugadores de España que deciden su futuro durante la Eurocopa: "No piensan"

Son varios los futbolistas de la Selección que están decidiendo su futuro durante la Eurocopa. La irrupción de Arabia Saudí en el mercado ha supuesto un antes y un después. Parece que Álvaro Morata valora salir del Atlético de Madrid, pero no es el único español que se está moviendo durante el torneo. Rubén Martín hizo una crítica a todos esos futbolistas en El Partidazo de COPE.

Según la información que ha publicado Relevo, el actual delantero del Atlético de Madrid está muy cerca de irse a Arabia Saudí. El ariete habría recibido una "mareante" oferta del Al-Qadsiah, equipo que ha cerrado el fichaje de Nacho Fernández la semana pasada, pero, como contó Antonio Ruiz en El Partidazo de COPE, Simeone pide que no se vaya.

Sin salir del Atlético de Madrid, hay un futbolista en la Selección que todo hace pensar que recalará en el Metropolitano. El acuerdo entre los rojiblancos y Robin Le Normand se alcanzó hace ya tiempo, quedaba por terminar de perfilar con el cuadro vasco los detalles y sobre todo la cuantía de la operación.

La Real Sociedad está en el punto de mira, ya que el defensa no es el único que podría moverse. La inquietud también aumenta ante la amenaza constante de la salida de Zubimendi, con el Arsenal apuntando hacia Donostia, así como conocen el interés de varios clubes por la situación de Mikel Merino.

Los jugadores de España

Pero de lo que más se está hablando en la concentración es la posible llegada de Nico Williams al FC Barcelona. Tras el partido ante Georgia dejaba una imagen cuando regalaba su camiseta a un aficionado ataviado con la equipación del Athletic Club, calmando la tensión que hay en Bilbao con su situación.

Luis de la Fuente da instrucciones a Nico Williams durante el España - Georgia de la Eurocopa 2024. CORDONPRESS

La semana pasada se hizo oficial la salida de Joselu Mato y Nacho Fernández del Real Madrid, mientras estaban en la concentración de España en Alemania. El primero se va a Qatar y el segundo a Arabia Saudí, dejando a Dani Carvajal como el único representante del equipo merengue en la Selección.

Dani Olmo es otro de los jugadores que está pendiente de resolver su futuro. Son muchos los equipos que peguntan por el futbolista del RB Lepizig. El caso es que no será sencillo que pueda salir del equipo alemán, con el que ha jugado en 27 partidos en la pasada temporada. Su precio podría rondar los 60 millones de euros.

No es una situación que afecte solo a España. Durante la Eurocopa se ha visto que Kylian Mbappé hacía oficial su llegada al Real Madrid. Además, todo hace indicar que Joao Cancelo y Joao Félix no seguirán en el FC Barcelona después de la publicación en redes que subió el club y después borró.

La crítica de Rubén Martín

"Creo que los futbolistas no han pensado en la Selección", sentenciaba Rubén Martín en El Partidazo de COPE: "Nacho ha terminado contrato y lo anunció estando en la concentración. Joselu, igual. Morata ya dio una entrevista en la que dejó entrever que no quería seguir en Atleti...". Juanma Castaño añadía la situación de Le Normand, así como Helena Condis remarcó la de Dani Olmo.

Audio

Rubén Martín recalcaba "que es normal, porque el mercado se mueve": "Ahora, que ellos contribuyan a que se hable de ello, a mí no me parece eso tan bien. Lo que pasa es que en mitad de una victoria nadie se acuerda". "Bueno, es que como para decirles algo, si están jugando de lujo", apuntaba Juanma Castaño. "Por lo tanto, al final lo que te da la razón es ganar, no hacer las cosas bien".