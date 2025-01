La crítica más feroz de David Sánchez contra la gestión de Laporta: "Ahora saldrán culés a decirme que me paga COPE"

Esta semana continúa el intento del Barcelona de resolver el grave problema con la no inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. El pasado 31 de diciembre, LaLiga aseguró que no había recibido la documentación para que los dos futbolistas pudieran continuar en el equipo, y para eso Laporta debía cerrar el acuerdo para vender los palcos VIP del futuro Camp Nou y poder así volver a la regla 1:1. Esta decisión la apoyó la Federación Española de Fútbol. Finalmente, el día 1 de enero LaLiga eliminaba las dos fichas de los dos futbolistas, con lo que se quedaban sin contrato y como jugadores libres.

A partir de ese momento, Joan Laporta no ha dado ninguna explicación. El club va a pedir una medida cautelar del CSD para poder contar con los dos futbolistas y, si se le deniega, tendría la última opción de acudir a la justicia ordinaria, una vez que LaLiga y la RFEF ya le han dado el 'no' definitivo.

CORDONPRESS Dani Olmo y Pau Víctor, jugadores del Barcelona

Ahora mismo, Dani Olmo podría reclamarle al Barcelona la ficha que le correspondería a su contrato firmado hasta 2030 y podría fichar por cualquier equipo completamente gratis. La idea del futbolista parece que es seguir en su club y confiar en que Joan Laporta solucionará el problema. Hay que recordar que Olmo llegó este pasado verano al Barça, después de ganar con la selección española la Eurocopa, y tras el pago de casi 60 millones de euros. Pero su comienzo ya fue problemático porque el club seguía con las restricciones por sus problemas económicos y no pudo ser inscrito hasta la 3ª jornada y fue ocupando la plaza del lesionado Christensen.

Toda esta polémica ha hecho que se hable del futuro de Joan Laporta, criticado por toda la oposición y con una posible moción de censura de Jordi Farré que podría presentar esta misma semana.

EFE Joan Laporta ha hablado de la inscripción de Dani Olmo, durante el brindis de Navidad.

david sánchez, contra joan laporta

En El Partidazo de COPE hablamos de los problemas del Barcelona con la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor y uno de los más críticos con el presidente Joan Laporta fue David Sánchez: "Ya era crítico con Laporta el día que salió elegido presidente y lo soy mucho más ahora. Yo no critico tanto a Laporta por lo de Dani Olmo o Pau Víctor, que también, sino por el modelo de gestión de Laporta. Sigo pensando que en su primera etapa se rodeó de gente muy válida como Ingla, Rosell, Soriano, mucha gente… Se le fueron todos. Está rodeado de incapaces, para mí. Rodeado de incapaces, de colegas, de troncos de su época del colegio, de la infancia. Tampoco engañaba a la gente, porque él dijo que prefiero estar rodeado de gente leal a gente competente. Los válidos se le han marchado y han dejado solo a Joan Laporta, que no está capacitado para dirigir al FC Barcelona".

David llegó a calificar este momento del Barcelona como el 'mayor ridículo de la historia del club' : "Y si se confirma que Dani y Olmo, al final, no le pueden inscribir ya Pau Víctor también, estamos ante el mayor ridículo de la historia moderna del club, encima de los fracasos deportivos que ha tenido el club en la última década. Y ahora me saldrán los culés de turno en redes sociales de 'tú, te paga Marca, te paga la COPE'. Me lo paso por el arco de triunfo y seguiré diciendo lo mismo. Yo creo que lo mejor para el FC Barcelona es que haya otro modelo de gestión. Si seguimos con la chapuza de todas las operaciones en el minuto 93, al final te puede pasar lo que te va a pasar con Dani y Olmo. Para mí sería el mayor escándalo y el mayor ridículo de la historia moderna de este club".