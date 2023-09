La crítica a los jugadores de la Selección por su comunicado contra Rubiales: "Eran capitanes antes"

Este lunes sorprendieron los cuatro capitanes de la selección española al salir a una conferencia de prensa que no estaba planificada. La RFEF informó del hecho a escaso minutos de que Morata, Azpilicueta, Rodri y Asensio se sentaran en la ciudad del fútbol de Las Rozas para leer un comunicado en el que rechazaron los comportamientos inaceptables de Luis Rubiales, tras la conquista del Mundial femenino.

Los futbolistas se concentraron este mismo lunes tras disputar los partidos con sus respectivos clubes durante el fin de semana. Y antes de iniciar los entrenamientos quisieron posicionarse respecto a las polémicas que rodean a la RFEF tras lo sucedido en las últimas semanas. La intención del grupo de 23 jugadores es la de evitar futuras preguntas y centrarse en los partidos contra Georgia y Chipre, de preparación para la Europa 2024 que se disputará en Alemania.

Álvaro Morata fue el encargado de leer el texto firmado por todos los futbolistas llamados por Luis de la Fuente. Y el delantero empezó felicitando a sus compañeras. "Queremos trasladar nuestro orgullo y nuestra más sincera felicitación a la Selección femenina por el Mundial", dijo.

Tras dar la enhorabuena Morata sorprendió con el siguiente punto. "Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa", señaló de forma rotunda.

Este es el primer pronunciamento oficial que hacen los jugadores de España en conjunto por el Caso Rubiales, uniéndose de esta forma a las declaraciones de jugadores como Isco; Borja Iglesias, que renunció a ser convocado; o Sergio Busquets.

El análisis del comunicado en El Partidazo de COPE

Los tertulianos de El Partidazo de COPE, tras debatir sobre el futuro de Jorge Vilda, opinaron sobre el comunicado que leyó Álvaro Morata en voz de los 23 convocados por Luis de la Fuente. "Había críticas de varios oyentes", decía Joseba Larrañaga para abrir el debate entre los contertulios.

Mónica Marchante fue la primera en pronunciarse: "Llega tarde y la intención es que no se hable más del tema". A lo que David Sánchez preguntaba: "¿Pero os parece mal también?".

El más crítico, sin lugar a dudas, fue Isaac Fouto que no entendía el por qué de esta decisión y decía: "He visto poco sentimiento". Y proponía a César Azpilicueta como portavoz, algo que no gustaba a Roberto Morales porque el jugador no estuvo en la última convocatoria y resaltaba que los capitanes se escogen por el número de internacionalidades.

Palomar reclamaban un poquito "más de filo" en el comunicado leído, que echaba de menos dureza en las palabras de los capitanes de España.