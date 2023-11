La crítica de Lobato sobre el nuevo GP de Las Vegas: "Si lo haces en Motilla del Palancar..."

El Gran Premio de Las Vegas ha sido una auténtica montaña rusa de emociones para los aficionados a la categoría reina del motor. Por un lado, siempre hace ilusión ver un trazado nuevo y ver la adaptación de los pilotos a un circuito que a priori les resulta desconocido. Lo que no es agradable, es ver como aficionados que han pagado un auténtico dineral por su entrada, se ven obligados a desalojar el circuito por orden de las autoridades cuando todavía están los pilotos en la pista.

Esta situación sucedió durante la segunda sesión de entrenamientos libres. Esteban Ocon pasó por encima de una alcantarilla del circuito, que no estaba bien sellada y el gran trozo de metal se quedó sobre la pista. Algunos pilotos como Alonso pudieron esquivar la alcantarilla, pero Carlos Sainz pasó por encima de ella y destrozó su coche. En este momento, la bandera roja comenzó a ondear en pista y no se pudo reanudar hasta dos horas y media más tarde. Para el momento de la reanudación de esta sesión, los aficionados ya habían sido expulsados del recinto y las gradas se quedaron completamente vacías. De hecho, algunas cámaras grabaron algunos momentos de tensión entre los aficionados y la propia policía.

Un despacho de abogados (Dimopoulos y JK Legal & Consulting) afirmaron que habían presentado una demanda colectiva que incluía a más de treinta y cinco mil personas afectadas por estas circunstancias. El principal acusado es la Fórmula Uno, aunque también incluye a los promotores de este Grean Premio. Algunos aficionados llegaron a ver únicamente 9 minutos del primer día de sesiones.

La valoración de los pilotos españoles sobre el Gran Premio de Las Vegas

El neerlandés Max Verstappen firmó en Las Vegas su decimoctava victoria de la temporada tras imponerse a Charles Leclerc y a Sergio Pérez. Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonsotrompearon en la salida, en la misma curva, y finalizaron 6º y 9º, respectivamente. La ciudad de Las Vegas, que se caracteriza por su ocio nocturno, volvió 41 años después, a acoger la Fórmula Uno con una carrera llena de adelantamientos que compensó los problemas con el alcantarillado con el que arrancó en la primera y segunda sesión de libres.

Carlos Sainz durante la carrera del domingo en Las Vegas | EFE





El piloto madrileño, Carlos Sainz, fue sancionado con diez posiciones en la parrilla de salida del domingo tras verse obligado a cambiar la batería de su monoplaza. Carlos pasó por encima de la alcantarilla que se desprendió del circuito y destrozó varias partes de su coche. Ferrari intentó repararlo, pero a pesar de intentarlo hasta el último momento, el equipo italiano se vio en la obligación de cambiar la pieza y asumir la sanción que la FIA le impuso injustamente. Así valoró Sainz la carrera del domingo: "La salida fue complicada. Pero a partir de ahí hicimos una buena remontada, limitando daños. Casi de penúltimo a sexto, no ha ido mal".

El asturiano tuvo una carrera menos plácida y remontó una posición con respecto a la salida. No sabemos que hubiera pasado si Fernando Alonso no hubiese trompeado en la primera vuelta, pero a pesar de esta situación, Alonso luchó hasta el final y consiguió puntuar, algo que parecía imposible tras la primera vuelta del GP Las Vegas. Así valoró el piloto de Aston Martin la carrera: "Salí bien, pero en la primera curva trompeé o me toqué con alguien, perdí el coche. Y cuando vi al Alfa Romeo enfrente mío pensé que la carrera había acabado, pero con el coche de seguridad pude reengancharme y me quedo con buen sabor de boca por sumar algún punto".

Fernando también dedicó palabras muy positivas para su compañero de equipo y para Aston Martin: "Hemos hecho más de lo que pensábamos. Lance Stroll saliendo decimonoveno y acabando quinto es top. Hemos perdido una oportunidad conmigo, pero fuimos décimos en clasificación y novenos en carrera…”

Checo Pérez, subcampeón del mundo de Fórmula 1

Verstappen y Checo celebran el primer y tercer puesto en el GP de Las Vegas | EFE





A falta de una carrera, el piloto mexicano de Red Bull ha conseguido el segundo puesto en el mundial de pilotos. Al margen de Verstappen, que está en otra dimensión, Pérez ha sido uno de los mejores pilotos del paddock y ha dejado luchas preciosas con prácticamente todos los participantes de la parrilla, por ejemplo, la lucha que vivió en la última vuelta del Gran Premio de Brasil con Fernando Alonso, en el que a pesar de perder, afirmó que había sido una de las peleas más bonitas en las que había participado en toda su carrera.

Pérez ha sido el único piloto capaz de ganar más de una carrera en esta temporada. El Gran Premio de Azerbaiyán y el Gran Premio de Arabia fueron dos de los tres circuitos que no han visto coronarse a Verstappen en 2023. La otra victoria fue de Carlos Sainz en Singapur.

Así valoró el mexicano su temporada: "Ha sido un año muy duro. Más que nada, mantenernos enfocados en lo que teníamos que hacer. En Red Bull hay demasiado ruido externo que a veces complica mucho el poderte enfocar. Hay una presión mediática que no tiene ningún equipo".

Antonio Lobato y Carlos Miquel analizaron en GP de Las Vegas y criticaron abiertamente que el circuito no pasó la homologación como todos los demás, con más de 24 horas de margen. También dejaron muy claro que el espectáculo exterior no puede superar a la propia carrera, hecho que aconteció durante este nuevo Gran Premio.