La crítica de Antonio Lobato a Verstappen por su uso de las 'palabrotas': "No es lo mejor"

En 'El Soufflé' de 'El Partidazo de COPE' se habló del Gran Premio de Singapur en el que el inglés Lando Norris (McLaren) ganó en el circuito urbano de Marina Bay; donde le recortó siete puntos al líder, el triple campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull). El neerlandés controló la presión y acabó segundo la carrera nocturna, que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron séptimo y octavo, respectivamente.

Lando ganó sin despeinarse, liderando de principio a fin. Y no se marchó de Singapur con un 'Grand Chelem' porque en el último giro, el australiano Daniel Ricciardo, piloto de RB -equipo nodriza de Red Bull-, que muy probablemente disputó su última carrera en la F1, efectuó un último servicio a la causa; al quitarle la vuelta rápida, y con ello el punto extra, al talentoso piloto de Bristol.

A falta de seis carreras -y tres pruebas sprint- Verstappen lidera el Mundial con 331 puntos, 51 más que Norris; y con 86 sobre el monegasco Charles Leclerc, que mantuvo el tercer puesto del campeonato al avanzar cuatro plazas desde parrilla para acabar quinto en Marina Bay, un puesto por detrás del inglés George Russell (Mercedes).

LA AMENAZA DE VERSTAPPEN

Una de las polémicas del pasado Gran Premio fueron las palabrotas, algo que la FIA quiere eliminar de sus retransmisiones. Pero ahí no está el problema, ya que los pilotos también apoyan esta medida. La controversia llegó con la sanción a Max Verstappen por decir que su coche estaba “jodido” en rueda de prensa. Ha sido esta palabra por la que se le han impuesto “trabajos de interés público“.

"No hay absolutamente ningún deseo de dar respuestas largas allí cuando te tratan así. Nunca he sentido que tuviera una mala relación con ellos. Incluso este año, hice trabajo voluntario con comisarios junior. Les hice una entrevista de media hora con todo preparado, así que también intenté ayudar", explicó.

EFE Verstappen

"Quiero decir que este tipo de cosas deciden definitivamente mi futuro también. No puedes ser tú mismo o tienes que enfrentarte a este tipo de tonterías. Creo que ahora estoy en la etapa de mi carrera en la que no quieres estar lidiando con esto todo el tiempo. Es realmente agotador. Por supuesto que es genial tener éxito y ganar carreras, pero una vez que has conseguido todo eso, ganar campeonatos y carreras, entonces también quieres pasártelo bien", reconoció.

LOBATO critica el comportamiento de verstappen

Verstappen depués de estas declaraciones amenazó con dejar la Fórmula 1. Antonio Lobato, especialista en motor, no se cree estas afirmaciones. Para Lobato son “medidas para hacer ruido igual que lo que montó el otro día en la rueda de prensa, que contestó con monosílabos y luego montó una rueda de prensa alternativa en el paddock. Es un pulso a la Federación Internacional”. “Esta gente está acostumbrada a competir y llevan toda la vida desde niños pegándose para estar aquí. Y están aquí en una posición dominante". Añadió en 'El Souffle de El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño. Mientras Carlos Miquel sí que cree que lo pueda llegar a hacer, aunque quizá no a corto plazo: “Yo creo que el contrato que tiene hasta el 2028 lo va a cumplir, pero después a lo mejor”.

Además, Lobato criticó las declaraciones del piloto en las que aseguraba que los niños iban a decir siguiendo palabrotas aunque él no las dijera. "No es lo mejor hacer una apología de esto. Que no te puedas controlar, lo entiendo, pero hacer apología...", afirmó Lobato.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ https://t.co/OSyaGOtQIB y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).