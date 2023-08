Courtois recibe un mensaje especial de Iribar interesándose por su lesión de rodilla

Una de las noticias de este jueves ha sido la grave lesión de rodilla del portero titular del Real Madrid, Thibaut Courtois, por la que deberá pasar por el quirófano y esperar un largo proceso de recuperación.

"Pensar en un plazo no tiene ni sentido. Lo más importante es que tome la mejor decisión posible para la cirugía y luego ya hablaremos de plazos, que no están ni en la cabeza", aseguró a El Partidazo de COPE Héctor Fernández, amigo y asesor del futbolista belga.

"Sabremos en los próximos días qué es lo mejor, qué decisión tomará con el club y su gente... Y a esperar que se haga bien. Una recuperación como esta que se haga bien", deseó.

Nunca esperas pasar por algo como esto pero ahora toca aceptarlo y hacer todo para superarlo y volver aún más fuerte. Gracias a todos por la energía, el cariño y lo ánimos, os aseguro que me motivan para recuperarme cuanto antes. ?? pic.twitter.com/Z30SEVhI7d — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) August 10, 2023





Courtois, "un ser rocoso"

Al portero no le han faltado ánimos: "Es un tipo muy duro. Durante el día, creo que ha sido él quien ha animado más a quienes preguntaban por él que al revés". Lo que no quita para que Courtois se marchase de la Ciudad del Real Madrid con muy malas sensaciones e incluso con miedo: "Creo que al principio tuvo miedo por sentir ese chasquido, luego pensó que igual no era tanto y después asumió lo que había".

Courtois recibió muchísimos mensajes, algunos muy especiales, como desveló Héctor Fernández y ya está pensando en cómo ocupar el tiempo: "Estaba incluso pensando en estudiar".