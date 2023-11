La condición que pone Antonio Lobato a DAZN para renovar como narrador de Fórmula 1: "Quedo libre"

Antonio Lobato comentó los motivos del bajón de Aston Martin y las posibilidades reales que tiene el equipo británico a final de temporada en 'El Soufflé' de El Partidazo de COPE de este lunes. La imagen aérea tomada por la realización televisiva del Gran Premio de México no podía ser más reveladora. Lance Stroll y Fernando Alonso ocupaban los dos últimos lugares de la parrilla. Los aficionados españoles están muy preocupados por esto, pero también por el futuro del narrador de los Grandes Premios en DAZN. Acaba contrato a final de temporada y Juanma Castaño le preguntó por ello.

Audio





La Fórmula 1 encara la recta final de la temporada 2023 y lo hace en el continente americano. Después de pasar por Estados Unidos y México, la competición llega a Brasil. Será de nuevo un fin de semana con formato Sprint, el último de la temporada. Aunque los títulos ya estén decididos, el rival a batir sigue siendo Max Verstappen, que continúa batiendo todos los récords que se le ponen por delante. Además, la posibilidad de una nueva victoria de Ferrari o la 33 de Fernando Alonso mantienen la tensión entre los aficionados. Todos estarán pendientes de Antonio Lobato, sobre todo después del último anuncio de DAZN.

La Fórmula 1 seguirá en DAZN

La plataforma va a seguir emitiendo el mundial de Fórmula 1 durante las tres próximas temporadas. La OTT británica acaba de anunciar que renueva el acuerdo para explotar los derechos de TV del mundial hasta 2026, con una notable diferencia: por primera vez, la tendrá en exclusiva. Presumiblemente, esto significaría que solo se podrá ver a través de DAZN, perdiendo la opción de Movistar Plus+, aunque esto no se ha confirmado todavía, de hecho dicen que "abrirán conversaciones con otras plataformas". Hasta ahora era al revés, la operadora de telefónica cedía a la aplicación las imágenes.

"Nos complace anunciar que DAZN continuará transmitiendo F1 hasta finales de 2026. Su uso de la tecnología ha mejorado la experiencia de visualización de los fans y ha llevado la cobertura de la Fórmula 1 en España a otro nivel", explica Ian Holmes, Director de Derechos de Medios de la Fórmula 1. Tampoco se conoce por ahora si esta nueva renovación con la Fórmula 1 traerá asociada otra subida más de precios por parte de la plataforma, como han denunciado los usuarios a comienzos de la pasada campaña. Lo que sí tratamos de aclarar en El Partidazo de COPE es el futuro de Antonio Lobato.

¿Y Antonio Lobato seguirá?

"Bueno, yo a partir del Gran Premio de Abu Dhabi, cuando termine el Gran Premio de Abu Dhabi, soy libre, acaba el contrato", explicó, "porque yo tengo contrato con Movistar": "Si DAZN está interesado y me ofrecen un proyecto que me pueda interesar, que me apetezca, que sea emocionante y que me venga bien, pues, hombre, podemos hablar, pero yo quedo libre Juanma". El narrador también se ofreció a Castaño: "O sea que si necesitas un comentarista de fútbol..." "No, es que esto es una noticia, Lobato anuncia en El Partidazo de COPE que quiere seguir haciendo la Fórmula 1", señala el presentador.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El director del programa le preguntó que "si DAZN te dice, Antonio, te queremos en el circuito, tienes que viajar todas las carreras, ¿qué les dirías?". El narrador contestó: "No, eso no es negociable. Siempre he dicho que he hecho en falta ir a algunos Grandes Premios, que yo creo que vendría bien para mantener contacto y seguir viviendo un poquito de cerca la historia, pero lo que no haría nunca son las 24 carreras. Pasé 12 años de mi vida viajando por el mundo. Ahora es otra vida más diferente". El Partidazo de COPE sirvió para saber las condiciones que pone a su renovación.