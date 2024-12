La comparación de Juanma Castaño que deja en mal lugar a Mbappé en el Real Madrid: "Como Neymar y Messi"

El Real Madrid continúa dejando muchas dudas y más tras la quinta derrota esta temporada. Los blancos cayeron 2-1 ante el Athletic de Bilbao, con goles de Berenguer y Guruzeta. Bellingham marcó el único tanto de los de Carlo Ancelotti, después de que Kylian Mbappé volviera a fallar un penalti cuando el resultado era 1-0.

El Madrid tenía la oportunidad de volver a ponerse a un solo punto del Barcelona, a falta de su partido aplazado ante el Valencia. Los azulgranas rompieron su racha negativa en la que han conseguido un solo punto en los últimos tres partidos, con dos derrotas ante la Real Sociedad y Las Palmas; y un empate, ante el Celta; y golearon este martes al Mallorca 1-5. Pero los blancos volvieron a dejar una mala imagen y cayeron en San Mamés.

La primera parte estuvo marcada por la polémica tras un gol anulado a Mbappé por fuera de juego y un posible penalti a Rodrygo en la misma jugada. Pero no fue hasta la segunda parte cuando llegaron los goles. El primero, con un centro de Iñaki Williams que despejaba Courtois con muchas dificultades y el rechace lo remataba Berenguer. Tras el gol, llegó la oportunidad de Mbappé de olvidar el penalti fallado ante el Liverpool pero volvió a demostrar su mal momento y Agirrezabala le detuvo el disparo que hubiera sido el empate a uno.

Bellingham lograba dar vida a su equipo después de marcar aprovechando un rechace del portero a disparo de Mbappé y cuando parecía que el Madrid iba a poder llevarse el partido, apareció el grave error de Valverde al perder un balón y dejar a Guruzeta ante Courtois para marcar el definitivo 2-1.

la opinión de juanma castaño del partido de mbappé

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habló del nuevo error de Mbappé desde el punto de penalti y su mal partido ante el Athletic: "Me estoy acordando que una vez que se lesionó Messi y apuntamos todos en el Barça: es el momento de Neymar. Me parece que era como que Neymar tenía que coger un poco las riendas del Barça en aquel momento. Y lo hizo. Y ahora que no estaba Vinicius, la gente decía que era el momento de Mbappé. Tú decías que el Madrid tampoco ayudaba a Mbappé; es que Mbappé es un jugador de categoría y de sueldo para ayudar al Madrid. Él tiene que coger las riendas del Madrid. En el momento de crisis de juego que tiene el Real Madrid, no hay un Mbappé salvador que esté tirando del Real Madrid".

Manolo Lama quiso defender al delantero francés: "Con el 0-4 que le metió el Barça al Madrid, jugaban Mbappé y Vinicius ¿no? Con el 1-3 que le metió el Milan, jugaban Mbappé y Vinicius ¿no? Con el partido del Lille, jugaban Mbappé y Vinicius ¿no? No es solo un problema de Mbappé. Pero que no podemos focalizar la derrota del Madrid en Mbappé, porque hoy Courtois ha cometido un error brutal en el primer gol. Porque Valverde ha cometido un error brutal en el segundo gol. Entonces no podemos decir que el Madrid pierde solo por Mbappé".