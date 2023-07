La comparación de Arda Guler con un exjugador del Real Madrid para entender cómo juega: "Una zurda muy buena"

El culebrón de la pasión turca que ha invadido España en los últimos días está a punto de resolverse. Los grandes equipos de Europa pujan en este mercado por Arda Güler. Con solamente 18 años se ha convertido en una de las grandes promesas del momento. Real Madrid y FC Barcelona están más que interesados en su fichaje, y el joven futbolista, tras comunicarle al Fenerbahce que se quiere marchar, parece que se ha decidido ya por los blancos, tal y como informó Arancha Rodríguez en 'El Partidazo de COPE'.

Ya internacional absoluto, con cuatro partidos y un gol, acaba de cerrar su temporada de consagración en la élite de la liga turca con una lluvia de ofertas de primer orden, entre las que están las del Barça y Real Madrid, con seis goles y siete asistencias en 35 partidos. Su cláusula, de 17,5 millones de euros, es bastante asequible para los grandes equipos europeos y eso es lo que le costará a la entidad de Chamartín, además de un detalle que habrá que tener en cuenta para el futuro y que te desvelaba Arancha Rodríguez este lunes. Aun así, hay un problema que es su hueco en la plantilla.

Arda Güler siempre ha querido jugar en el Real Madrid y su proyecto le atrae mucho. Pero el principal problema podría estar en que el club blanco no podría prometerle estar en el primer equipo. En principio, el club merengue no tenía intención de incorporarle este verano. La entidad llevaba meses siguiendo al talento zurdo de Turquía. Sin embargo, la avalancha de ofertas que ha recibido el jugador han precipitado los acontecimientos. Arancha Rodríguez explicó en 'El Partidazo de COPE' que hará la pretemporada con Carlo Ancelotti, aunque no está descartada una cesión aún.

Así está la situación del fichaje de Arda Güler

Él juega como centrocampista ofensivo, zurdo y con una calidad impresionante. Pero el Real Madrid, en esa posición, es donde más jugadores acumula entre el ataque y el mediocentro. Para entender mejor su fútbol, Fernando Evangelio hizo una descripción más extendida sobre la gran perla turca en 'El Partidazo de COPE'. Él mismo dio los nombres de los jugadores a quienes quiere "imitar por estilo", como los Mesut Ozil, Bruno Fernandes, Kevin de Bruyne o Martin Odegaard. Ahora está a punto de firmar por la entidad de Chamartín por propia elección.

Además, el hecho de que haya escogido el Real Madrid por delante del Barça también hace que comience su andadura como jugador blanco con buen pie. En la ciudad condal pensaban que tenían cerrada la contratación del centrocampista tras el viaje que realizó su nuevo director deportivo a Estambul. Deco sentó las bases de un acuerdo con el Fenerbahçe para el traspaso de su joven estrella y se vio con la familia del futbolista para explicarles el proyecto de futuro que tenían en mente, pero Guler finalmente se decidió por los blancos.

