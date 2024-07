Cómo le gustaría a Manolo Lama que Ferran Torres celebrara un gol en la final de la Eurocopa: "..."

España disputará frente a Inglaterra la final de Eurocopa el próximo 14 de julio a las 21:00 en el Estadio Olímpico de Berlín. El camino hasta llegar al último partido del torneo no ha sido fácil, se ha enfrentado a selecciones de nivel como Alemania en octavos de final y Francia en semifinales. Además, en la fase grupos se sobrepuso a otra campeona Mundial, Italia. Por lo que a la selección española solo le quedaría un último rival con estrella a batir: Inglaterra, un reto que los jugadores están preparados y dispuestos a asumir.

En el encuentro disputado ante Alemania y España, el partido se marchó a la prórroga y los de Luis de La Fuente consiguieron la victoria por 2-1 gracias al gol de Mikel Merino en el minuto 119. Tras esa jugada y en los minutos de añadido, Ferran tuvo la mejor oportunidad para sentenciar y que los españoles pudiesen respirar tranquilos. El delantero del FC Barcelona se marchó por la banda derecha y se aproximó a la portería defendida por Neuer, pero no estuvo acertado a la hora de definir y el balón se paseó por delante de la portería.

En ese momento, el narrador de Tiempo de Juego Manolo Lama fue contundente y directo con el fallo del futbolista: "Tú, tú, Ferran, Ferran ¡Chuta! ... ¡Vete a la mierda, Ferrán!, terminó sentenciando. Unas declaraciones que rápidamente se pusieron a circular por las redes sociales y fueron materia de memes. "Hemos hablado de la famosa narración porque la pasamos por el grupo de Whatsapp, pero siempre de buen rollo", relató Carvajal en la entrevista concedida a El Partidazo de COPE.

"Le hemos picado un poco bromeando", reconoció el futbolista del Real Madrid, quien ese mismo partido terminó expulsado tras la falta cometida sobre Musiala para evitar que el alemán se marchase por la banda. La tarjeta recibida le impidió estar presente en el encuentro de semifinales frente a Francia y su posición la ocupó Jesús Navas. Sin embargo, Carvajal podrá ocupar de nuevo su posición de titular dentro del terreno de juego el día de la final frente a Inglaterra.

El España-Inglaterra es un encuentro esperado por millones de personas que además animar a la selección española, esperan el reencuentro entre narrador y jugador. Los protagonistas de uno de los mejores momentos de esta Eurocopa 2024 volverán a cruzarse en un día muy importante para el país y quién sabe si será la fecha señalada para la reconciliación. ¿Se dejará Manolo Lama la voz para narrar un gol de Ferran Torres que deje huella en la historia del país?

"Todos estamos esperando que marque Ferran", comentó Elías Israel en El Partidazo de COPE. Un comentario que causó las risas de los colaboradores e hizo a Manolo Lama reconocer que eso sería un hecho "impagable". No solo eso, el narrador de los partidos de España para Tiempo de Juego lanzó una pregunta al resto: "¿Sabéis cómo terminaría el gol?" Sin dar pie a respuestas, él mismo se contestó: "¡Lama, vete a la mierda!" Y no, esas palabras no saldrían de la boca de Ferran tras anotar el tanto para España si no de la boca del propio narrador para mandarse a sí mismo a la mierda.

