Carvajal: "Gil Manzano cometió un error en Valencia y yo también cometí uno y nos metieron gol"

ESCUCHA LA ENTREVISTA A DANI CARVAJAL EN EL PARTIDAZO DE COPE.

Dani Carvajal pasa por los micrófonos de El Partidazo de COPE desde la concentración de la selección española, que prepara los amistosos ante Colombia, en Londres; y contra Brasil, en el estadio Santiago Bernabéu. El defensa del Real Madrid vive uno de los mejores momentos de su carrera y nos habla de toda la actualidad que rodea al equipo blanco, con Vinicius como gran protagonista.

¿Estás en el mejor momento de tu carrera?: Sí, en uno de los mejores. Se consigue con mucho trabajo para revertir situaciones complicadas, y se basa mucho en la confianza en uno mismo.

¿Ha sido importante el cambio de alimentación?: Bastante clave el hábito alimenticio, el descanso, el cómo afrontar los partidos, cómo descansar después de los partidos; ha sido una simbiosis de todo... eso hace que tenga continuidad. Lo más relevante ha sido eliminar el gluten; también el azúcar, los alimentos procesados.... Es una dieta bastante estricta. Intento llevar todo con muchas normalidad y naturalidad. La cerveza no me gusta y, a veces, una copita de vino.

Tu palmarés con el Real Madrid es espectacular pero con la selección es solo la Liga de las Naciones: Este verano sería mi primera fase final de la Eurocopa, ojalá pueda estar y podamos ganarla. He disfrutado dos Mundiales.

¿Puede España ganar la Eurocopa?: Es complicado porque hay rivales de mucho nivel con jugadores espectaculares, pero tenemos un grupo fantástico y somos una de las candidatas. Francia llega de ser finalista en el Mundial, Inglaterra tiene un grandísimo equipo, Portugal, Italia ha ganado la última Eurocopa, Holanda... Los partidos se deciden por detalles y si los controlamos lo máximo posible, puede caer la Euro.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Te desenganchas del club?: Es fantástico venir aquí, estar con compañeros de otros clubes, desconectas de la tensión de partido y partido.. es uno de los mayores orgullos de mi vida. Dejas la Liga, la Champions... y aquí venimos a disfrutar de la selección, que es fantástico.

Estáis en el mejor momento de la temporada: Solo hemos perdido un partido de Liga, estamos en cuartos de Champions, fue una pena lo de la Copa pero ganamos la Supercopa... a la vuelta del parón tenemos un partido bastante clave ante el Athletic y restando jornadas para sumar de tres en tres para intentar alcanzar el título.

Si no ganáis la Liga, es porque la perdéis vosotros: A falta de nueve jornadas son ocho puntos de ventaja, recibimos al Barcelona en nuestros estadio... queremos ganarla y ampliar la ventaja.

¿Qué piensa de Cubarsí y de Brahim?

¿Te recuerda a alguien Cubarsí?: Ante el Nápoles estuvo realmente bien; las nuevas generaciones tiene un nivel muy muy alto, muy maduros, y seguro que nos va a ayudar.

Al Madrid le cuesta más sacar chavales: La explicación está en cómo está económicamente el club; cuando no estás bien, tienes que sacar gente de abajo, es lógico. Si al Madrid se le pone a tiro a Jude Bellingham, uno de los mejores del mundo, tienes que ficharle y eso le cierra la puerta a Sergio Arribas, por ejemplo. Pero el Real Madrid es el club que más jugadores saca de Primera División, ahí está la diferencia, en el nivel de exigencia del Real Madrid y la situación de cada club.





¿Te hubiera gustado contar con Brahim?: Lo comentamos con él, le dijimos que intentara tomar la decisión que más le conveniese a él. Desearle la mayor de las suertes. Sabe lo que significa defender a España pero sabe la competencia que hay aquí.





La polémica con Vinicius y los árbitros

Tarjeta amarilla a Vinicius en PamplonaEFE





¿Qué piensas del tema Vinicius en El Sadar?: Es una jugada a balón parado y le dije al árbitro que lo escuchase porque era gravísimo. El Madrid ha hecho lo que ha hecho, lo que es una pena es que haya gente que ensucie el fútbol y no deberían de volver a pisar un estadio.

¿No se está focalizando mucho en los árbitros?: No sé cuál es el protocolo, pero no debería ocurrir y hay que poner todos los medios posibles.

Es difícil frenar a Vinicius: Los rivales intentan sacarle de quicio, la gente en la grada, es un chico joven. Lleva partidos intentando cambiar, y ojalá el partido contra Brasil sirva de ejemplo. Se puede llegar entender que el rival le quiera buscar las cosquillas a Vini, pero están los árbitros para que no ocurra.





¿De la Fuente te dice cómo defender a Vinicius?: Si me toca jugar, intentar que no tenga su día porque es buenísimo; aprender de los entrenos y que no se vaya. Le he dicho que como se vaya más de dos veces, no entra en el vestuario.

Acabas contrato en 2025: De momento no nos hemos sentado a hablar, conmigo es realmente fácil. Si me quieren renovar, soy el primero que quiere ampliar el contrato con el club. Lo hablo mucho con mi familia. No soy un jugador que va a exprimir al máximo estar en Madrid. Lo más difícil es saber cuándo salir del club y en el momento que llegue y crea que no puedo aportar lo que debo aportar o no de el nivel, pues daré un paso al lado y diré adiós.

¿Fichará el Real Madrid a Mbappé?

Kylian Mbappé ejerciendo de capitán del PSG





¿Os han dicho algo de Mbappé?: No nos han dicho nada. Parece que es una posibilidad que pueda venir. En el Madrid tienen que venir los mejores y él es uno de los mejores. Para la Liga y nuestro fútbol sería bueno, igual que Lewandowski ha ido al Barcelona.





¿Qué tal con Joselu?: Es una maravilla, estamos todo el día juntos. Es amigo íntimo y familia.

¿Puede generar celos la llegada de Mbappé?: Celos no pero la gente que lleva más tiempo en el club es la encargada de que todos remen en la misma dirección; que cuando uno se descarrile un poco, cogerle de la oreja y meterle en la vía de nuestro tren.

¿Te parecen bien los vídeos del club?: Al final son decisiones del club, nosotros nos tenemos que centrar en jugar. Yo creo en la profesionalidad de los árbitros, es una profesión muy dificil y bajo mucha presión. Aquí todos nos equivocamos. Gil Manzano cometió un error en Valencia, pues ha cometido un error, ¿qué le vamos a hacer? Yo también cometí un error y nos metieron gol. Hay que ser también persona, él seguro que no queria que pasase eso. Al final de la temporada habrá días que se equivocan a tu favor y otros días en tu contra.





Dijiste que querías que te tocara el City: Es un rival de altísimo nivel y nadie te va a colgar el papel de favorito; eso es un punto a nuestro favor.

Pedri está teniendo muchos problemas con las lesiones, ¿qué consejo le darías?: Mandarle un abrazo muy fuerte y que esté tranquilo, que hay luz al final del túnel. Yo también me he lesionado, volvía y me volvía a lesionar. Que intente cerrar todas las puertas de alimentación, descanso, coach, la manera de entrenar, la biomecánica y que es muy joven, le queda muchísima carrera y nos va a ayudar a todos, y que esté tranquilo, que seguro que va a salir de esto porque es muy profesional. Mandarle un abrazo fuerte y ojalá esté con nosotros en la Euro.