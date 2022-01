Carlos Moyá, en El Partidazo de COPE: "Da igual lo que pase, Rafa siempre vuelve y dará guerra hasta el final"

Rafa Nadal ya se encuentra en semifinales del Open de Australia tras vencer por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3 a Shapovalov y se enfrentará al italiano Berrettini que derrotó a Monfils. Tras ese partido, Carlos Moyá, su entrenador, ha estado en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

"Ha habido dudas hoy, sí", ha reconocido el exjugador. "No me esperaba la victoria cuando empezaba el quinto set, pero el milagro ocurrió", ha reconocido. Unas condiciones extremas a las que se ha tenido que enfrentar Rafa Nadal en el partido que le han llevado a perder hasta cuatro kilos. "Después del partido había perdido 4 kilos, la deshidratación fue grande", ha explicado Moyá.

Rafa Nadal y Denis ShapovalovCordon Press





Durante el partido, Shapovalov ha protestado al árbitro por la tardanza del tenista mallorquín en regresar a la pista tras un descanso. Tras el partido, Rafa ha querido quitarle hierro diciendo que "ya se dará cuenta él mismo de que se ha equivocado". Sobre esta anécdota, Moyá ha querido ensalzar la "templanza" que tiene en momentos así. "Es admirable porque daban ganas de decirle de todo", ha reconocido.

"Para mí, Rafa es el candidato número uno a ganar el Open de Australia"

Rafa Nadal está completando un torneo inmaculado en el que ya se encuentra en semifinales del primer Grand Slam de la temporada. Un campeonato al que llegó con muchas dudas sobre cómo se iba a encontrar en la pista. "Hace dos meses teníamos la duda de si íbamos a llegar aquí, ni en el escenario más optimista podíamos pensar que iba a llegar a semifinales", ha reconocido Moyá. "No esperábamos estar aquí... pero es Rafa", ha dicho.

"¿El Grand Slam número 21? No hablamos de ello, pero obviamente soñamos con él"

El tenista balear puede levantar el domingo su Grand Slam número 21, desempatando así con Federer y Djokovic y convirtiéndose en el tenista con más Grand Slam hasta la fecha. A pesar de ello, desde el equipo de trabajo de Nadal no se quiere meter presión extra por ello. "El 21 no lo hablamos, sabemos que está ahí pero la manera de esquivarla es no darle mucha importancia", ha dicho.

Además, sobre todo lo que ha acontecido con el tenista serbio, Moyá no ha querido entrar en polémicas, aunque sí ha querido mandarle un mensaje. "Aquí han controlado muy bien la pandemia, nos equivocamos si queremos criticarles o decirles cómo la deben llevar", ha explicado. "Cada país tiene sus reglas, 98 tenistas las cumplieron, uno ni vino y otro llegó a venir pero... bueno", añadió.