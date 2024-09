Carlos Lampe, portero de Bolivia en COPE: "Cualquier habría hecho el gol, como Vargas"

Una de las jugadas más comentadas del último parón de selecciones ocurrió este martes en el Chile-Bolivia, partido de la octava jornada de la clasificación para el Mundial en la zona sudamericana.

Con Bolivia imponiéndose en el marcador, Vargas encaró a Lampe, que se lesionó en la jugada, levantó la mano para advertir de su lesión, pero el delantero chileno, lejos de mandar el balón fuera, finalizó la jugada sin ninguna oposición para marcar el gol.

Vargas marca el gol para Chile, con el portero boliviano, Lampe, lesionado en el campo

El partido se tensionó al momento por la intención de la acción de Eduardo Vargas. Entre tanto, Lampe tuvo que ser retirado del terreno de juego en camilla y, después, evacuado en ambulancia del estudio.

La lesión de Lampe es grave: el portero boliviano sufrió una "rotura total del tendón de Aquiles derecho", según el parte médico expedido por la Federación boliviana.

LAMPE EXCULPA A VARGAS: "HAY QUE ESTAR EN SU LUGAR"

El Partidazo de COPE tuvo la suerte de poder contactar con Lampe poco antes de entrar en el quirófano para charlar sobre esa acción que ha dado la vuelta al mundo y de la que todos los aficionados hablan.

Para el futbolista "la jugada es desafortunada, noto ahí que se me suelta el tendón, no puedo pasar, queda la pelota muerta y hacen el gol ellos".

Lampe está convencido de que "Vargas se da cuenta de yo me lesioné, pero hay que estar en su lugar. Con la presión que tenían ellos, que iban perdiendo, cualquiera habría hecho el gol. Levanté la mano porque no pude seguir la acción. Controlé y cuando quise pasar, se me soltó el tendón, y no puedes hacer nada", lamentó.

Lampe confirmó que no ha tenido comunicación alguna con Eduardo Vargas por el incidente, aunque el propio portero es el primero en restarle importancia. Ve "normal" que el delantero chileno quisiera finalizar la jugada, y que lo suyo habría sido "después, cuando me retiré en camilla, ver cómo solucionar el tema. Quizás lo más correcto es que se hicieran un autogol, pero la justicia divina puso el partido como estaba, al minuto de juego".

Lampe se refiere a cómo, en la primera jugada tras la reanudación del encuentro, Bolivia consigue volver a ponerse por delante en el marcador con toda Chile defendiendo.

El partido terminó con 1-2 a favor de Bolivia, dejando a Chile muy lejos de los puestos de clasificación para el próximo Mundial.

EFE Bolivia celebra uno de los dos goles marcados a Chile en la fase de clasificación para el Mundial 2026

Ahora, Lampe se enfrenta a unos seis meses, "como mínimo" de baja. Lampe juega desde 2010 en la selección absoluta y pertenece al Bolívar, equipo de la Primera División de la Liga boliviana.