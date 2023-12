Cañizares señala la gran diferencia de rendimiento entre los Joao: "Fulminante"

El último día del mercado de verano el Barcelona saltaba la banca con dos fichajes que parecía que podían cambiar el rumbo de su temporada. Después de unas larguísimas negociaciones Xavi Hernández conseguía contar con dos futbolistas de talla mundial que llegaban para reforzar las parcelas más flojas del equipo: el lateral derecho y la zona de ataque. Comenzaba la etapa de los Joaos en Can Barça.

Las cifras de ambos

Joao Cancelo llegó como lateral derecho cedido por el Manchester City. Considerado como uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto, había tenido problemas con Guardiola y había acabado la temporada a préstamo en un Bayern de Múnich que tampoco quiso quedárselo. Un avión hacia arriba, ha dejado más dudas en su rendimiento atrás. Ha disputado 21 partidos (15 de Liga y 6 de Champions) en los que ha marcado 3 goles y ha asistido en otros dos. Ha acabado jugando en las últimas semanas como lateral izquierdo ante la bajada de rendimiento de Alejandro Balde.

Joao Félix, por su parte, llegó cedido desde el Atlético de Madrid. Al igual que su compatriota había terminado la temporada 2022/2023 a préstamo tras tener problemas con Simeone. En su caso fue en el Chelsea y no logró convencer a los blues para que lo compraran. El talentoso mediapunta ha disputado 20 partidos (15 de Liga y 5 de Champions) en los que ha firmado 6 tantos y 3 pases de gol. Su mejor partido fue en el Olímpico de Montjuic ante los colchoneros en el que dio la victoria por 1-0 al Barcelona con un tanto en la primera mitad.

Joao Cancelo, durante un partido con el Barcelona.

Negociando por los Joao

Precisamente tras ese partido ante el Atlético de Madrid en el que Joao Félix fue decisivo Joan Laporta habló sobre su futuro y aseguró que iban a intentar que este fuera azulgrana: "Nos interesa que se queden en el Barça. Pensamos afrontar estas negociaciones en un corto período de tiempo porque, como ustedes saben, Deco está planificando la mejor manera de negociar. Con el Atlético de Madrid y el Manchester City tenemos una bonita amistad", explicó el máximo diregente del Barcelona.

Críticas al portugués

Pero con el tiempo Joao Félix ha ido perdiendo peso e importancia en los partidos y la afición ha comenzado a señalarle ante el último bajón del equipo. También lo ha hecho Xavi Hernández que este miércoles lo cambio al descanso del partido que el Barcelona acabó ganando por 3-2 ante el Almería, colista de LaLiga y que no conoce la victoria.

Al portugués, que ya fue muy criticado en el Atlético de Madrid por su falta de compromiso defensivo, se le culpa, en parte, del primer tanto del Almería con el que Leo Baptistao puso el momentáneo 1-1 en el marcador. Joao Félix se mostró pasivo sobre el césped y no presionó tras una pérdida de balón que acabó en gol.

Joao Félix celebra un gol con el Barcelona.Cordon Press

En el descanso Xavi le cambió por Ferran Torres y luego mandó un mensaje en rueda de prensa: "No podemos apuntar a un jugador. Ha sido en general. La intensidad en la primera parte y la segunda no tiene nada que ver. La primera parte es inaceptable y se lo he dicho. No era aceptable la presión y la agresividad. O corremos como animales o no nos llega. No tenemos al Barça de 2010. El año pasado éramos agresivos y teníamos alma. No podemos no darlo todo. O nos dejamos la piel y la vida o no ganaremos nada. Hay que espabilar. Si no llega el fútbol hay que llegar por alma", aseguró.

Tirón de orejas de Juanma Castaño

Santi Cañizares, Roberto Palomar y Juanma Castaño han puesto sobre la mesa en El Partidazo de COPE sus dudas sobre la contratación del portugués por el Barcelona y si en realidad es el futbolista diferencial que necesitaba el equipo. Ha lucido en algunos partidos, pero no lo ha hecho de manera regular y algunos se preguntan si es necesario pagar lo que el Atlético de Madrid pide por él.

