Cañizares critica un cambio importante de la nueva Champions: "Poco transparente"

Este jueves a las 18:00 se realizará el sorteo de la Champions League para la temporada 2024-25. Esta edición estrenará un nuevo formato para la competición más importante del panorama futbolístico continental.

El sorteo repartirá la suerte inicial para los 36 equipos que participarán en esta edición. En este sentido, aquí ya se produce el primer cambio relevante, puesto que habrá cuatro equipos más que antes en jugar la Champions.

Además, la novedad más significativa llegará en la famosa 'liguilla', puesto que ahora los equipos disputarán un total de 8 partidos en esta primera fase, cuatro en casa y cuatro fuera, y todos ante rivales diferentes.

EFE El Real Madrid, campeón de la Champions 2024.

RECONOCIMIENTO A CRISTIANO

El delantero portugués Cristiano Ronaldo será distinguido este jueves por la UEFA en Mónaco como máximo goleador histórico de la Liga de Campeones, competición en la que marcó 140 goles en 183 partidos.

La UEFA anunció que la entrega del premio por parte de su presidente, el esloveno Alexander Ceferin, se realizará durante la gala de apertura de la temporada y el sorteo de la Liga de Campeones 2024-2025, que será el lugar en el que todo el fútbol europeo y mundial pongan sus ojos en la tarde del jueves.

El actual jugador del Al-Nassr saudí alcanzó la cifra de 140 goles en más de 18 años de carrera en la Champions como jugador del Sporting de Portugal, el Manchester City, el Real Madrid y el Juventus de Turín. Aventaja en 11 goles a Leo Messi y en 46 al polaco Robert Lewandowski, que le acompañan en lo más alto de la tabla de goleadores.

EFE Cristiano Ronaldo con la Champions League 2016

EL SORTEO PARA LOS ESPAÑOLES

Barcelona y Real Madrid formarán parte del Bombo 1, que compartirán con otros clubes como Manchester City, Bayern, Arsenal o Liverpool. El Atlético estará en el Bombo 2 y el Girona, en el 4. Todos los equipos jugarán dos partidos contra rivales de cada bombo, incluido el suyo. Sin embargo, como es habitual, los españoles no se podrán enfrentar entre sí, por lo menos hasta octavos a partir de ahora.

El Madrid partirá como el gran favorito, puesto que defenderá el título conseguido el pasado 1 de junio en Wembley ante el Dortmund. Por otro lado, Barcelona y Atlético buscarán resarcirse de las crueles eliminaciones que sufrieron en cuartos de final ante PSG y Borussia Dortmund respectivamente. El Girona, por su parte, se estrenará sin nada que perder y con el atrevimiento clásico de los equipos de Míchel.

Será muy interesante ver además a los azulgranas bajo las órdenes de Hansi Flick en Europa, entrenador que ya ha levantado una 'orejona' y que claramente le está cambiando la cara al equipo culé en estos primeros partidos.

LA TECNOLOGÍA, PROTAGONISTA

Sin embargo, todas estas novedades que trae esta Champions para los españoles y los demás equipos vendrá condicionada por otro cambio importante: el sorteo del calendario se realizará mediante un ordenador. Este será el que decida el destino de los equipos en esta nueva edición que comenzará en septiembre.

Ante este cambio, el tertuliano de El Partidazo de COPE y exjugador internacional, Santiago Cañizares, se ha mostrado muy contrario a la aplicación de la tecnología en este aspecto concreto: "A mí eso no me parece bien, todo eso de la tecnología", ha expresado Cañizares. "Me parece muy poco transparente", ha concluido el exjugador.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).