Bela, el mejor jugador de la historia del pádel, en COPE: "El pádel me ha quitado mucho pero me lo ha dado todo"

El Partidazo de COPE de este miércoles contó con un número uno . El mejor deportista de la historia del pádel acudió a la llamada de Juanma Castaño: “Es muy lindo que se hable de pádel en medios tan grandes”.

Fernando Belgasteguín, 'Bela', argentino de origen, ha vivido en Madrid siete años, “una ciudad en la que gané tantas veces. Me hubiera gustado despedirme con una victoria”, comentó en un día en que se despidió de la capital española con una derrota.

Bela ha sido el número uno del mundo durante 16 años. Este miércoles ha vivido su último partido como profesional en la capital de España.

Quizás por eso, Juanma Castaño le preguntó si aprecia cierta analogía con la forma en la que Rafa Nadal dijo adiós en Madrid: “El año pasado ya tomé la decisión de que este año era mi último. Me vi con fuerza más mental que física de luchar un año más. Contra la naturaleza no puedes ir. El deporte te pone en tu sitio. Los que hemos tenido la suerte de ganar tantas veces tienes claro lo que necesitas para ganar. Y lo que necesito es ese físico que te permite llegar a la pelota”, analizó.

La edad, las lesiones y el tiempo para recuperarse pasan factura, algo de lo que el argentino es consciente: “No recuerdo en los últimos años en los que no haya jugado con alguna molestia. Ahora necesitas una hora para jugar, antes menos. Sabes que cuando te enfrías, te duele el cuerpo. El día que no me duele el cuerpo es porque no entrené con intensidad. Es un dolor que a los deportistas nos gusta”.

En sus peores momentos, en numerosas entrevistas ha reconocido que es su familia quien le saca del pozo. Quizás porque sigue aún en activo, pone el pádel por delante, pero se piensa la respuesta en esta ocasión: "Hoy, te diría que todo el sacrificio merece la pena porque sigo en competencia. Ya estoy pensando en cómo tengo que entrenar porque tengo aún competencia. No sé si mi respuesta será la misma cuando me retire".

Sin embargo, el paso del tiempo tampoco es diferente para Bela: "Lo vi con mi abuelo, cuando le dabas un beso cada vez que ibas, hasta que una vez lo que hice fue llevarle flores al cementerio. Cuando te vas de casa y sabes que a tu familia no la ves en once meses…. Es una daga que tienes en el corazón", reflexionó.