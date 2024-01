J.A. Bayona y Roberto Canessa cuentan todos los secretos de "La sociedad de la nieve"

Este lunes, Juanma Castaño entrevistó a Juan Antonio Bayona, el director de la película del momento "La sociedad de la nieve". Este trabajo cuenta el accidente de avión que sufrió un equipo de rugby uruguayo en Los Andes, cuando viajaban hasta Chile. Bayona contó en El Partidazo de COPE cómo comenzó la idea de crear esta película, la emoción que crea en los que la ven y qué espera recibir en los Oscar.

¿Sabes de deporte?: “Me he tenido que poner las pilas para saber cómo se juega al rugby, era importante situar la película en el mundo del deporte y ver la diferencia entre Numa, que era futbolista, y el equipo de rugby”

La audiencia de la película: “En salas de cine debe rondar los 350.000 espectadores, estrenada solo en 100 salas. Yo suelo estrenar en 400. En Netflix tuvo 30 millones de visionados en cuatro días, con lo que la habrán visto unos 70 millones de personas”





La emoción que provoca la película en la gente: “Hemos tenido que buscar la esencia de los 16, más los fallecidos. Al final es un relato universal y eso emociona a todos. La película fue número 1 en 40 países”





Dices que es para ver la película en cine: La película se llama la sociedad la nieve y habla de cómo unos desconocidos se unen. En un cine ves la reacción de los de al lado, ayuda el sonido que es un espectáculo y la gente tiene la sensación de estar dentro del avión; es una sección muy impactante. El objetivo era realizar una experiencia muy inmersiva"









Tienes la película pensada desde 2009: Les escribí en 2010 por primera vez y siempre fueron muy receptivos. Querían hacer otra película y les gustaba mi idea. Es una visión muy diferente a las que habíamos visto anteriormente.





¿Recomiendas ir con los hijos a verla?: A partir de 14-15 años es una buena edad. Los chicos que van en el avión tienen desde 18 a 25 años. La película está siendo muy fuerte en las redes sociales porque los jóvenes se reconocen mucho con los protagonistas y no conocen tanto la historia, les sorprende más. Tuvieron que crecer de una manera muy extrema de un día para otro y tuvieron que poner en juicio su sistema de valores y ver qué es importante y qué no. Es una manera de entablar un debate.

Grabasteis 600 horas: Yo no me puse limitaciones, sino un objetivo: contar bien esta historia. Tenía la presión fuerte de los fallecidos porque nunca su historia había ocupado la historia que ocupa ahora. Sentía que no podía defraudar a toda esta gente.

¿Cuántas nominaciones crees que vas a tener en los Oscar?: Con una nominación ya sería feliz. Es muy difícil, ya nos hemos colado en tres precandidaturas. La gente no sabe que todos los planos de la montaña están cambiados porque se ven los Andes pero grabamos en Sierra Nevada. Tuvimos que cambiar el fondo de mil planos.





Roberto Canessa, protagonista de la película y del accidente





¿Cómo ha sentado la película en Uruguay?: "Me explota el teléfono de la gente que me dice que le ha gustado, que ve lo que realmente pasamos. Se confirma la teoría de Darwin, del que no se adapta, no sobrevive".





¿Cuántos kilómetros hicisteis?: "Unos 50 km en subidas y bajadas y 30 kilos menos de peso y sin conocimiento de montaña. Lo importante está en la pasión, en el sentimiento, que es lo que te lleva a llorar pero no dejar de caminar".

¿Pudo subir a un avión normal o ir a la nieve?: "Si te digo que te vas a morir, ¿Qué harías?. Lo importante es si tienes una razón para hacerlo. Jota puso en la pantalla un experimento de comportamiento humano con el que la gente se identifica".