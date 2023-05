El balón parece salir de banda en la jugada previa al gol de De Bruyne pero el VAR obra bien al no entrar

Si hay una jugada para la 'moviola' en el Real Madrid - Manchester City, de Liga de Campeones es justo la que precede al gol del empate, de Kevin De Bruyne, en la segunda parte.

En el minuto 67, el Real Madrid, cuando mejor estaba jugando, se quedó protestando que el balón había salido por la banda cuando Bernardo Silva conducía con la pelota. El City robó el balón por mediación de Rodri, este para Gundogan, que se la dejó atrás a De Bruyne, que no falló desde fuera del área.

La jugada enfadó mucho a Carlo Ancelotti. Las protestas del entrenador del Real Madrid se tradujeron en una amonestación para el entrenador italiano, quien después, en declaraciones a Movistar, dejó constancia del malestar con el colegiado portugués.

"Me parecía que el balón salía fuera. Además, la jugada anterior era córner. El árbitro no ha estado atento. Y me ha sacado una amarilla. Le he dicho que las tarjetas se las tiene que sacar a los de dentro del campo, no a los de fuera", aclaró el italiano.

Después, Dani Carvajal defendió el trabajo del árbitro, Artur Días, de quien dijo que "en líneas generales, ha estado bien y no se le ha ido el partido de las manos, lo ha controlado bastante bien", pero que se da que "si ese balón sale, pues igual nos cuesta la eliminatoria".

El por qué de la jugada, en El Partidazo de COPE

La jugada explicada al detalle por el especialista arbitral de la Cadena COPE, Pedro Martín.

Una televisión extranjera emitió una recreación de la situación de la pelota en el momento en que lo controla Bernardo Silva, según la cual, el balón rebasó completamente la línea de banda.

Sin embargo, para Pedro Martín, "no tenemos ninguna imagen que se vea al cien por cien que el balón está fuera porque lo que estamos viendo en esas imágenes son recreaciones". Además, cree que "tiene toda la pinta, de primeras, de que el balón sale porque Bernardo Silva está fuera del campo. Lo normal es que si un jugador está fuera del campo, la pelota también lo esté".

El VAR no entra en la jugada y tiene una explicación: "El Madrid pierde la pelota después de esa jugada. Los árbitros interpretan que ésa ya es otra acción y ya no entra el VAR. Si fuera la primera acción, se podría anular el gol. Si fuera la segunda, ya no".