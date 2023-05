Carlo Ancelotti se 'rebeló' contra el árbitro del Real Madrid - Manchester City: "El árbitro no estaba atento"

Carlo Ancelotti explicó por qué, a su juicio, la jugada previa al gol del Manchester City en el Santiago Bernabéu, no está bien arbitrada.

Audio

Modric: "Hemos merecido más, nosotros tuvimos más oportunidades" El jugador del Real Madrid habló en Movistar del empate ante el City en la ida de semifinales de la Champions.





"Me parecía que el balón salía fuera. Además, la jugada anterior era córner. El árbitro no ha estado atento. Y me ha sacado una amarilla. Le he dicho que las tarjetas se las tiene que sacar a los de dentro del campo, no a los de fuera", explicó en el micrófono de Movistar.

Pese a esa jugada y el empate, el Real Madrid se fue con muy buenas sensaciones del partido de ida de semifinales: "Hemos competido, pudimos merecer ganar, salió buen partido. Tenemos buenas sensaciones. El resultado no nos premia pero es una premia que será igualada hasta el último minuto".

Volvió a destacar varias veces lo positivo de las sensaciones, lo que le permite afrontar la vuelta, en ocho días, "con mucha ilusión". Además, deja un mensaje que va a gustar a la afición madridista: "jugamos fuera de casa, no tendremos a la afición allí, pero la llevamos en el corazón".

Artur Días, colegiado del encuentro

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El colegiado del Real Madrid - Manchester City era Artur Días, en su cuarto partido como árbitro de un partido del equipo blanco en Champions.

El portugués, de 43 años, es árbitro internacional desde 2010, y es uno de los mejores colegiados del fútbol luso.