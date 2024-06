La ayuda de El Partidazo de COPE para que Nieves pudiera ver la final del Real Madrid en Wembley

En los días previos a la final conocimos a Nieves Pérez, la abuela 'talismán' de las finales de Champions del Real Madrid, a raíz de un correo que llegó a la redacción de El Partidazo de COPE: "Soy Javier Padial, hijo de Nieves, la 'abuelita de la COPE', como la conoce todo el mundo. La entrevistasteis hace un par de años cuando asistió a la final de París. Tenía 87 años y ahora tiene 89. El caso es que se apuntó al sorteo de entradas totalmente decidida para ir este año a Londres y no la ha tocado. Iba a por su séptima final. Ella está súper triste, y pienso que con una entrevista podríais consolarla un poquito" .

Fue entonces cuando Juanma Castaño, unos días más tarde de recibir ese correo, habló con la propia Nieves que nos contó su historia en primera persona: "En todas las finales en las que he estado me he venido con la copa".

Además, recordaba el triste episodio que vivió en la anterior Copa de Europa ganada por el Real Madrid: "En París me quitaron la bufanda, fue horrible".

Nieve señalaba que para ella "el Real Madrid es lo más grande" y añadió que siempre va al Bernabéu "aunque caigan chuzos de punta".

Nieves, de nuevo, en El Partidazo

Una vez pasada la final de la Champions League volvimos a hablar con Nieves para saber si finalmente había conseguido entrada o no para la final y como apuntó Juanma Castaño "alguien estaba escuchando a Nieves y dijo tú te vienes a Wembley".

"Estoy muy feliz. Gracias, gracias y muchas gracias a todos vosotros, sois unos cracks", reconoció 'la abuela talismán' anoche en los micrófonos de El Partidazo de COPE.



"No te puedes hacer una idea lo que hice cuando me enteré de que tenía la entrada, me tiré llorando todo el día de la emoción, no me pude quedar dormida", confesó Nieves en relación a esta situación.

Nieves apuntó que solo tardó en tener entradas 2-3 días después de la entrevista en El Partidazo de COPE: "Hablaron con mi hijo, además de la entrada, tuvimos el avión gratis".

"Se han portado divinamente conmigo y he conocido a muchísima gente. Me hice fotos hasta con el alcalde", bromeaba.

En cuanto a la logística, aseguró que fueron directos del avión al campo, y del campo al avión: "El público estupendo, encantados de la vida, no como en París".

Sobre el partido, reconoció que estaba pesimista después de la primera parte, pero luego "salté, bailé..." y para ella, los mejores fueron Carvajal y Kroos.

LONDRES, 01/06/2024.- El centrocampista alemán del Real Madrid Toni Kroos celebra el segundo gol del equipo madridista durante la final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Borussia Dortmund disputan hoy sábado en el estadio de Wembley, en Londres. EFE / Kiko Huesca.

De cara a las próximas ediciones y para que no vuelva a ocurrir lo mismo que esta ocasión, Nieves reconoció que "a partir de las vacaciones voy a comprarme una hucha voy a meter moneditas para la próxima final".

Por último, habló también de la llegada de la estrella gala Kylian Mbappé, y para ella, "si marca goles, bienvenido sea".