El aviso de Antonio Lobato por el pique entre Verstappen y Norris en el futuro de la Fórmula 1: "Va a volver"

George Russell conquistaba el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 después de que el neerlandés Max Verstappen y el británico Lando Norris pinchasen cuando peleaban por la primera posición a falta de siete vueltas. Sobre este incidente se habló en El Soufflé de El Partidazo de COPE entre Juanma Castaño, Antonio Lobato y Carlos Miquel.

En la vuelta 64 de 71, con Verstappen en cabeza y Norris a su rueda, los dos pilotos se encontraron en una curva de derechas y el toque entre ambos se saldó con dos ruedas pinchadas y un obligado paso por boxes. El británico tuvo que retirarse, pero el tricampeón del mundo pudo seguir y terminó finalmente quinto.

Lando Norris criticó este domingo duramente al neerlandés señalando que esperaba "más respeto" en la lucha. "No me dio nada de espacio. Ha ido contra mí", denunció Norris en declaraciones a DAZN, un espacio en el que dijo que sabe que en una carrera van a ir "al límite", pero recalcó que Verstappen fue "descuidado y no tenía por qué hacerlo".

"Verstappen no podía aceptar perder una sola carrera y nos ha sacado a los dos de la carrera", criticó Norris, que explicó que aunque podría haber vuelto a la pista, "hubiera sido más fácil provocar un accidente" por los daños que tenía el monoplaza. La situación no se quedó ahí y ha ido a más.

Max Verstappen fue penalizado con diez segundos después de que no dejara espacio en la curva dos del circuito de Red Bull Ring a Norris y la parte trasera del McLaren tuviera que chocar con el neumático trasero izquierdo del Red Bull. El incidente abrió la puerta a la victoria de Russell. Junto a él, se subieron al podio el australiano Oscar Piastri y Carlos Sainz.

Max Verstappen y Lando Norris han dicho muchas veces que tienen una gran relación de amistad. Viven en Mónaco, juegan al pádel, a los videojuegos y comparten la pasión por la fiesta, y no les importa dejarse ver en algunos vídeos que circulan por las redes. Pero después del incidente que tuvieron en Austria todo puede cambiar.

"Hizo algo estúpido. ¿Nuestra amistad? Si no admite el error, perderá mucho mi respeto, si en cambio dice que fue injusto, entonces seguiremos siendo amigos. Yo fui justo, él no", comentaba el joven británico, demostrando que no es una acción que pasará por alto y que realmente está muy enfadado.

"Somos pilotos, Lando y yo nunca hemos peleado juntos en otras categorías en comparación con otros pilotos. Nunca debe acabar así, pero cuando hay batallas apretadas esto puede suceder. Estas cosas pasan. Aunque no lo quieras", reconocía el '1', quitando hierro al asunto.

El aviso de Antonio Lobato por el pique

El de Red Bull domina la categoría desde hace varios años, lo que siempre genera una enemistad que hace que le estén esperando, y esta ocasión no fue excepción, por lo que raudos y veloces sacaron a colación la temporada 2021 y especialmente el incidente de Silverstone. Precisamente, ahora vuelven a ese circuito y Antonio Lobato hizo una advertencia en El Partidazo de COPE.

No es ningún secreto que Red Bull está pasando por problemas con su monoplaza hasta el punto de que, principalmente McLaren, parece ser más rápido, especialmente en los finales de carrera. Así fue en Imola, donde Lando sucumbió incapaz de encontrar un hueco para adelantar a Verstappen. También ocurrió en Canadá y en España. Por lo que parece que se repetirá el duelo.