Así explicó Luis Rubiales a Juanma Castaño los problemas con su tío

La crónica de una muerte anunciada comenzó a fraguarse durante la entrega de medallas, después de que España hiciera historia y se coronara Campeona del Mundo de Fútbol Femenino. Las de Jorge Vilda llegaban a la cita mundialista después de la polémica de las 15 que renunciaron a jugar con la Selección, 12 tras redimirse tres de ellas. Durante el Mundial pudo comprobarse la desunión que había entre el entrenador y las futbolistas.

A pesar de ello, España se impuso en la final del Mundial ante Inglaterra. Pero durante la entrega del trofeo, el presidente Luis Rubiales le dio un 'pico' a Jenni Hermoso. Este hecho, que pasó desapercibido para la mayoría de la prensa y que fue tomado como algo anecdótico, comenzó a tomar relevancia con el paso de las horas, no sólo a nivel social, si no tambíen a nivel político y mediático.

Rubiales, en COPE: "Veo imposible que pase algo que me haga dimitir porque la gestión es sobresaliente" Juanma Castaño entrevistó al presidente de la Federación Español de Fútbol, Luis Rubiales, tras todas las polémicas que han surgido en torno a él. 17 oct 2022 - 23:25

Vídeo





A medida que se hacía viral el asunto comenzaron a manifestarse jugadoras, asociaciónes, grupos políticos, pediodistas, medios nacionales e internacionales. El hecho pasaba de ser algo anecdótico a un posible caso de delito sexual. Ante las presiones que pedían una comparecencia para dar explicaciones, el presidente apareció en la Asamblea de la RFEF para anunciar que no iba a dimitir. Pero la cosa no quedó ahí, Rubiales dio su versión de los hechos del beso y atacó a un sector de la sociedad que consideraba se estaba ensañando con él.

En medio de todo el polvorín levantado en torno a la figura de Luis Rubiales y su ya famoso beso a Jenni Hermoso en la final de la Copa del Mundo, rescatamos esta entrevista del por entonces presidente de la Real Federación de Futbol de España, con motivo de la entrevista a su tío, Juan Rubiales, este miércoles en El Partidazo de COPE.

El expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, estuvo atendiendo a Juanma Castaño el 10 de octubre de 2022 en el programa líder de la noche. Entre otros asuntos respondió a la cuestión de su viaje con una mujer mexicana a Nueva York con fondos de la RFEF, las escuchas telefónicas a miembros del gobierno, una reunión en Salobreña en la que hubo una supuesta fiesta privada con mujeres pagadas con dinero de la Federación o el cese de su tío del gabinete por ser quien habría destapado todos estos escándalos.





Luis Rubiales, en El Partidazo de COPE:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

- Usted hizo casi lo mismo, grabó conversaciones

Es falso, no he grabado ninguna conversación. Ese alguien que lo hizo no está en la Federación por comportamientos como este y ha hecho un relato falso diciendo que yo conocía estas grabaciones. Tuvimos conversaciones muy duras por ese tema y por eso esa persona no está. Donde yo he estado solo, no hay grabaciones. Nunca he grabado a nadie. Las ha usado para desprestigiarme. Mi error fue no cortar antes y aguantar más de la cuenta porque esperaba de él era que estuviera cerca de mí y me cuidara. Era el jefe de una persona de máxima confianza y que evidentemente no podía estar a mi lado.

- ¿Él filtra todo?

Sin duda, los billetes de Nueva York solo lo tenía él. No sé si será el asesoramiento de Tebas o el ser un juguete roto.

- ¿Por qué prescinde de él?

Yo le ceso por cuestiones como estas. No van a poder demostrar ninguna ilegalidad porque no he cometido ninguna.