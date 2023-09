El argumento madridista de Rafa Nadal que sorprende a Juanma Castaño: "Ya habla como presidente"

El tenista español Rafa Nadal volvió a saltar a la primera línea informativa tras la entrevista que concedió a Juanma Castaño este lunes en Movistar Plus+.

El balear compartió con el director de El Partidazo de COPE un montón de reflexiones sobre el tenis, sobre su momento vital y también sobre 'su' Real Madrid.

En esa entrevista, Nadal confesó algo que no se había oído antes pronunciar de su propia boca: que le gustaría ser Presidente del club blanco.

Primero, Rafa aseguró que "no es algo que tenga en mente". Pero a la repregunta de Castaño, Nadal le dio el titular: "¿Si me gustaría? Creo que sí". Una afirmación que fue acompañada de un elogio para el actual dirigente madridista, Florentino Pérez: "Tenemos al mejor presidente posible".

Nadal manifestó una ilusión a la que ha dado forma con toda la prudencia posible, conocedor de las posibilidades reales de que eso ocurra alguna vez: "Soy realista conmigo mismo, sé mis limitaciones y en eso no sé si sería capaz o no, el tiempo dirá. Florentino nunca me lo ha preguntado, creo que vosotros os montáis películas. No creo que cumpla los requisitos para presentarme, soy socio de honor pero hasta ahí".

Admiración de Florentino Pérez

A Rafa Nadal, siempre que el calendario y su agenda personal se lo permiten, se le ha visto en el estadio Santiago Bernabéu, en el Palco de honor junto al presidente Florentino Pérez, que le guarda una gran admiración desde hace muchos años.

Castaño le preguntó, además, por Kylian Mbappé, el delantero del PSG que se resiste a firmar por el Real Madrid. Lejos del desencanto que ha mostrado parte de la afición del Madrid con el futbolista francés, Rafa Nadal lanzó una reflexión en la entrevista que al director de El Partidazo de COPE le llevó a pensar que estaría perfectamente preparado para suplir al actual presidente del Real Madrid.

Más allá del deporte, Castaño también quiso agradecer, una vez más, el detalle que Rafa Nadal tuvo al publicar en sus redes sociales un mensaje de cariño en memoria de Pepe Domingo Castaño, fallecido este pasado domingo: "Hoy es un día triste para la gente que amamos el deporte. Se nos fue un referente de la radio deportiva española: Pepe Domingo Castaño descansa en paz. Un abrazo muy fuerte a su familia y a su gran familia de la radio".