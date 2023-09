La confesión de Rafa Nadal a Juanma Castaño: "Creo que me gustaría ser presidente del Real Madrid"

Rafa Nadal charló este lunes con Juanma Castaño en una extensa entrevista publicada por Movistar Plus+. En ella, se habló sobre todo de tenis, pero también de fútbol.

Nadal es un reconocido aficionado al Real Madrid, al que se le ha visto en varias ocasiones en el palco del estadio Santiago Bernabéu.

El manacorí es de los que está a favor del fichaje de Mbappé: "¿Estás esperando a Mbappé?", le preguntó Castaño. "No tengo ningún problema con él; al contrario, feliz de que viniera. ¿Rencor, yo? ¿Qué obligación tenía Mbappé de venir?", respondió Nadal.

Juanma Castaño quiso ir más allá, y le preguntó si le gustaría ser presidente del Real Madrid alguna vez en la vida. En una respuesta llena de pausas y silencios, Nadal prometió que "no lo tengo en mente. ¿Que si me gustaría? Creo que sí, pero lo primero de todo, muchas cosas. Tenemos al mejor presidente posible. Pero lo que pienso hoy no tiene por qué ser lo que piense mañana".

"Me gustaría volver a jugar"

Rafa Nadal sigue luchando por poder volver a jugar sin dolor. Está siendo un 2023 muy intenso en ese sentido, y su ilusión por volver a una pista de tenis sigue estando intacta.

"Me gustaría volver a jugar y ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros", advirtió. "Que la gente no se confunda. Todo aquello queda muy lejos. No digo que esté imposible, las cosas en el deporte cambian muy rápido".

En 2023, Nadal solo ha podido disputar cuatro partidos: dos en la United Cup de Sideny y dos en el Open de Australia.