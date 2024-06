Antonio Lobato valora el top de pilotos históricos para Verstappen: "Acordarse de él es un detalle"

El Gran Premio de Canadá de Fórmula Uno dio esperanza a los aficionados de ver un nuevo campeón esta temporada, pero el piloto de casi siempre volvió a llevarse la victoria en un fin de semana marcado sobre todo por la lluvia. Verstappen volvió a ganar una carrera y amplía su ventaja en el mundial de pilotos y en el mundial de constructores (Red Bull). Tras una sexta posición inusual en Mónaco, el piloto neerlandés no fue capaz de lograr la 'pole' (Russell), pero desde el inicio de la carrera demostró su superioridad en pista y consiguió la victoria con 'relativa' facilidad, terminando a cuatro segundo del McLaren de Lando Norris. Aunque los dos coches de seguridad complicaron más de la cuenta la carrera del piloto de la escudería austriaca.

Multan a 'Checo' Pérez y le sancionan con tres puestos en el Gran Premio de España

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull), que se retiró este domingo en el GP de Canadá, ha sido multado con 25.000 euros y tres puestos de sanción en la formación de salida de la próxima prueba en la que participe, el Gran Premio de España, que tendrá lugar el próximo día 23 en el circuito de Cataluña.

El piloto mexicano ya se quejó de su monoplaza tras quedar decimosexto en la calificación: "En estas condiciones, de algún modo, no podíamos encender el eje trasero; no podía apoyarme en él en absoluto y no tenía confianza en ese momento para apretar a tope. Básicamente, no tenía agarre; patinaba demasiado y eso supuso que nuestra calificación fuese un desastre absoluto".

Los jueces de la prueba canadiense, en la que volvió a imponerse su compañero y líder del Mundial de Fórmula Uno, Max Verstappen, tomaron esta decisión por regresar a boxes arrastrando el alerón trasero después de sufrir un choque.

Se trata de la segunda retirada seguida del piloto mexicano tras el percance que sufrió también en el GP de Mónaco. Es quinto en la general con 107 puntos, a uno del piloto que le precede, el español Carlos Sainz (Ferrari), que tampoco pudo acabar la carrera en Canadá.

La penúltima carrera en el circuito de Montmeló

En el mes de abril, la cuenta oficial de X de la Fórmula Uno dio a conocer el calendario para la temporada 2025 y ya sabemos cuando será la última vez que los pilotos de Fórmula Uno corran en el mítico Gran Premio de España. El fin de semana que conecta los meses de mayo y junio han sido las fechas seleccionadas para esta carrera, que sin duda será muy emotiva para pilotos como Fernando Alonso, que ha disfrutado de la afición de Barcelona y España durante innumerables temporadas a lo largo de su vida deportiva.

Esa temporada también será muy especial para la propia competición, que cumplirá su 75 aniversario el próximo calendario. La organización ya ha anunciado que será un año muy especial en todos los circuitos y que se harán eventos especiales para conmemorar el significativo número de años que lleva la Fórmula Uno entreteniendo a los aficionados del mundo del motor y siendo parte fundamental del deporte a nivel mundial.

La 'perla' de Albon bajo la lluvia de Canadá

El piloto de Williams se ha postulado como uno de los claros candidatos para llevarse el premio de 'La maniobra del año'. Bajo la lluvia del circuito de Montreal, el piloto inglés dejó uno de los dobles adelantamientos más espectaculares que se recuerdan en los últimos años.

Alex Albon se tuvo que retirar de falta de 20 vueltas por un trompo de Carlos Sainz que terminó afectando al piloto de Williams y que obligó a salir al segundo coche de seguridad de la carrera, pero eso no eclipsó el movimiento del inglés.

